Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským krajem vyhlásila soutěž o to nejlepší streetartové dílo, tedy mural (nástěnná malba), která by ozdobila šedivou betonovou zeď kolem Bazalů. Výtvarného klání se účastnilo celkem 11 návrhů. Ten výherní ale na sociálních sítích nadšení nevyvolal. „Umění pro každého znamená něco jiného. Ale většina se shodneme, že tohle fakt umění není. Pusťte tam děti ze školky a bude to hezčí,“ pohoršovala se jedna z diskutujících na Facebooku.