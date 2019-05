Lidé se tak přímým spojem dostanou do centra Berlína, na nízkonákladové letiště Schönefeld, v opačném směru mohou snadněji cestovat například do Tater nebo na východ Slovenska.

„Úplně nové vozy značky Mercedes Tourismo s neomezeným připojením k Wi-Fi síti a zábavním portálem na palubě vyjedou z Košic poprvé v úterý 28. května,“ uvedla mluvčí společnosti FlixBus Martina Čmielová.

Zelené autobusy FlixBus budou na této trase vyjíždět z Košic každý den v 16.45 a do Frýdku-Místku dorazí v 23.10 hodin. Pokračují dále přes Ostravu s odjezdem v 23.45 hodin a Gliwice v Polsku do Berlína a letiště Schönefeld, kam dorazí v 7 hodin. Do centra Berlína přijedou v 7.50 hodin. Cena jízdenky z Frýdku-Místku do Berlína začíná na 479 korunách, v případě ceny do Košic činí aktuální cena jízdenky v rezervačním systému 229 korun.

„Jedná se o noční spoje, jejichž velkou výhodou je, že ušetříte za ubytování a ráno se probouzíte v cílové destinaci. Tyto spoje mají navíc zpravidla méně zastávek než denní spoje a silnice bývají průjezdnější,“ dodala mluvčí dopravce.

V opačném směru budou autobusy vyjíždět z Berlína v 22.10 hodin, z letiště pak v 22.55 hodin. Příjezd do Ostravy je naplánován na 6.15, do Frýdku-Místku v 6.45 a na konečnou do Košic pak v 13.10 hodin.

FlixBus působí na českém dopravním trhu druhým rokem. Celkem nyní zelené autobusy jezdí do osmadvaceti zemí.

Do Frýdku-Místku z velkých soukromých dálkových dopravců dlouhodobě jezdí autobusy společnosti RegioJet. Zastávkou pro žluté autobusy na trase mezi Brnem a Ostravou je frýdecké autobusové nádraží. V případě navazujících cest do dalších destinací už musejí cestující přestupovat.