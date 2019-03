Nákladní auto zamířilo do spalovny nebezpečných odpadů společnosti SUEZ v Ostravě. Podle primátora Frýdku-Místku Michala Pobuckého může kompletní odvoz trvat až několik měsíců.

„Chemici zjistili, že se tam jedná o šestnáct druhů nebezpečného odpadu. Všechny jsou hořlavé, některé více, jiné méně. Mohu všechny uklidnit, že se nejedná o radioaktivní nebo vyloženě velmi nebezpečný odpad, ale jsou to všechno hořlaviny,“ podotkl primátor. Jen zhruba 150 metrů vzdušnou čarou od skladu stojí panelové domy na frýdeckém sídlišti Slezská. Někteří tak z oken a balkonů můžou pozorovat dění v okolí skladu.

Všechny nákladu zatím platí město Frýdek-Místek. „Jednáme s Moravskoslezským krajem i Ministerstvem životního prostředí o tom, kdo to bude platit do budoucna. Kraj má vyčleněnou kapitolu deset milionů korun na krizové situace, ministerstvo řešilo obdobné případy tím, že dávali speciální dotaci,“ doplnil Michal Pobucký. Likvidace by měla vyjít v řádech milionů korun.

Problém je přitom i s likvidací odpadů. V tuzemsku existuje několik koncových zařízení, například spalovna, chemička, která dokáže nebezpečný odpad neutralizovat, případně skládka nebezpečného odpadu. „Všechno to jsou soukromé subjekty, které mají naplánovaný svůj byznys v rámci celého kalendářního roku,“ konstatoval primátor s tím, že 650 tun nebezpečného odpadu najednou žádná firma nevezme. „Hledáme v rámci celé republiky koncová zařízení, která by mohla odpad přijmout. Původní varianta nebyla o tom, že budeme odpad rovnou likvidovat, ale že se převeze na uskladnění do skladu, dokud policie, případně stát neřekne, co s tím. Získali jsme ale povolení od ministerstva odpad zlikvidovat, jdeme tedy touto variantou,“ přiblížil primátor.

Aby odpad přebrala spalovna, potřebuje certifikovaný vzorek, který detailně prozradí složení odpadů. Test na jednom barelu stojí zhruba pět tisíc korun, barelů je přitom ve skladu přes tři tisíce. „Dělají se proto směsné vzorky. Vezme se například čtyřicet barelů, vzorek se smíchá dohromady. Jestli ho bude akceptovat spalovna, tak se odveze,“ vylíčil primátor Pobucký. Do konce týdne má ze skladu vyjet další náklaďák s odpady, v následujících týdnech by provoz měl být obdobný.

Skladovací prostory si pronajala polská firma, majitel skladu údajně dostal za pronájem patnáct tisíc korun. Policie hledá viníky, kteří nechali odpad do Starého Města navézt, případem se budou zřejmě zabývat i soudy.