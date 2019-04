Za pobodání dvou lidí dostal muž dvanáct roků

Vrchní soud v Olomouci v úterý potvrdil dvanáctiletý trest Zdeňku H. (33 let) z Nového Jičína. Muž v říjnu 2017 v ubytovně v Novém Jičíně zasadil své přítelkyni (22 let) tři rány kuchyňským nožem do zad.

Budova Vrchního soudu v Olomouci | Foto: DENÍK/Daniela Tauberová

Žena mu krátce předtím oznámila, že se s ním rozchází a v osudnou chvíli si k němu přišla pro své věci. Opilý Zdeněk H. ji napadl, poté nožem zaútočil i na známého, který se mu v dalším běsnění snažil zabránit. Nožem ho dvakrát bodl do břicha. Muž i žena přežili shodou šťastných okolností. Krajský soud v Ostravě muže vloni v listopadu uznal vinným z pokusu o vraždu a pokusu o těžké ublížení na zdraví. Zdeněk H. prohlásil, že si na událost nepamatuje. Prý si jen vybavuje, že se s přítelkyní hádali v kuchyni. Okolí pak začal vnímat až ve chvíli, kdy ho zatýkala policie. Proti dvanáctiletému verdiktu se odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci, který ale ke snížení trestu neviděl důvod. „Trest je přiměřený," řekl Deníku mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik s tím, že Zdeněk H. se pohyboval v sazbě od deseti do osmnácti let. Rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné a není proti němu odvolání.

Autor: Jaroslav Perdoch