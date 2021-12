Hádka v Ostravě skončila smrtí. Jen jsem se bránila, plakala dívka u soudu

Člen ochranky verdikt přijal, státní zástupce s ním ale nesouhlasil. Podle něj nebyl důvod ukládat trest pod spodní hranici sazby, jež činí pět až deset let. Odvolal se proto k vrchnímu soudu, který mu dal v úterý za pravdu a Davida S. poslal na pět let do věznice s ostrahou.

Odvolání

„Odvolací soud vyhověl odvolání státního zástupce v tom směru, že nebyly splněny podmínky pro uložení trestu pod spodní mez zákonné trestní sazby, která činí pět roků. Nově obžalovanému vyměřil trest odnětí svobody ve výměře pěti let,“ uvedl mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik.

Senát také upravil rozsah a délku zákazu činnosti. „Obžalovaný nesmí vykonávat zajišťování pořadatelské služby při veškerých akcích, nejen při sportovních utkáních. Ale došlo ke snížení délky z pěti let na dva roky," dodal Cik.

Alkohol

Tragédii předcházel konflikt mezi pořadateli a fanouškem, který měl v krvi čtyři promile alkoholu. Během hokejového utkání se pohyboval v místech, kde neměl co dělat.

Muž (na snímku z jednání u ostravského soudu) by měl ve vězení strávit pět let.Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

Po vyvedení před stadion byl údajně vulgární. V době, kdy se již situace uklidňovala, dostal od Davida S. facku. Následoval nešťastný pád a převoz do nemocnice, kde zraněním podlehl.

Smutek a emoce

Hlavní líčení provázela emotivní a smutná atmosféra. Matka mrtvého fanouška se slzami v očích vzpomínala na svého syna. „Byl to hodný kluk,“ řekla při jednání v Ostravě, kde se jí obžalovaný přímo v soudní síni omluvil.

A to nejen za samotnou událost, ale také za to, že dosud nenašel sílu jí pohlédnout do očí. „Neměl jsem odvahu za vámi zajít. To, co se stalo, je velké neštěstí a velká tragédie. Moc mě to mrzí,“ řekl.

Verdikt vrchního soudu je pravomocný a není proti němu odvolání.