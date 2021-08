První vlna jejich distribuce startuje v pátek 27. srpna ve 14 hodin. Uvolněno bude 15 tisíc lístků na sobotu a 15 tisíc lístků na neděli. Najednou je možné zarezervovat až šest vstupenek. Pořízení vstupenky je spojeno se servisním poplatkem ve výši 15 korun, který slouží pouze k uhrazení nákladů společnosti Ticketportal. O dalších vlnách budou organizátoři s předstihem informovat.

„Pro dodržení maximální povolené kapacity jsme nuceni letos poprvé v historii distribuovat vstupenky, bez nichž nebude vstup do areálu možný,“ uvedl Zbyněk Pavlačík z Jagello 2000, které akci organizuje.

„Abychom urychlili odbavení takového množství lidí, jsou Dny NATO zapojeny do pilotního projektu Národní agentury pro komunikační a informační technologie pro fúzi vstupenky a covidové kompetence - při vstupu se tak bude možné prokázat jediným dokladem,“ dodal.

Rezervace vstupenek a jejich distribuce probíhá exkluzivně pouze prostřednictvím společnosti Ticketportal. Vstupenky není možné získat prostřednictvím jiné prodejní sítě, ani v informačních centrech, ani u vstupů do areálu nebudou zřízena distribuční ani testovací místa.

Prokázání bezinfekčnosti

Při rezervaci vstupenky je nutné vybrat způsob prokázání bezinfekčnosti, který návštěvník uplatní a také zadat jméno, příjmení a e-mailovou adresu. A také si vybrat k návštěvě akce sobotu nebo neděli. Každý člověk bude moci validovat vstupenku se svým covidovým certifikátem pouze na jeden den.

Nejméně polovina všech návštěvníků z denní kapacity musí mít podle hygienických nařízení ukončené očkování (nejméně 14 dní) nebo doložit doklad o prodělání onemocnění covid-19 do 180 dní od nákazy. Druhé polovině bude stačit platný test o bezinfekčnosti, tedy negativní PCR test ne starší než 7 dní nebo negativní antigenní test ne starší než 72 hodin. Jednu z těchto podmínek musí splnit všichni návštěvníci starší šesti let. Děti do šesti let nebudou muset mít ani vstupenku.