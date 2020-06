„Bylo to Evino přání, abych poslední rozloučení vedl já,“ svěřil se Otec Marián, který s ní byl v posledních letech v intenzivním kontaktu. Zejména poté, co onemocněla. Česká pěvecká legenda zemřela 14. března po dlouhé nemoci.

Kvůli pandemii se rozloučení konalo až počátkem června ve Strahovském klášteře, kam si fenomenální swingovou zpěvačku přišli připomenout lidé z hudební branže a přátelé.

„Průvodního slova se ujal moderátor Jiří Václavek, brněnský rodák, stejně jako Eva, pak také operní pěvec Štefan Margita, zpěvačka Hana Zagorová, herečka Jiřina Bohdalová. Jako sólisté vystoupili zpěvačka Monika Absolonová, basbarytonista Adam Plachetka a houslový virtuos Pavel Šporcl, který skladbou Ave Maria celou bohoslužbu zahájil.

„Jak mi bylo? Těžko se o tom mluví. V takové roli se nesmím nechat unést svými, ale věřte mi, že se to pro mě byla těžká chvíle. Snad mohu tvrdil, že jsme byli přátelé, a když vám odejde přítel, je to těžká chvíle, dotkne se vás to. To jinak ani není možné,“ říká Marián Pospěcha.

Ostatky legendární české zpěvačky zatím čekají na uložení. Eva Pilarová bude pohřbena v Brně mezi slavnými brněnskými rodáky.