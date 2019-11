Prý osmnáctiletý, prý gymnazista, prý florbalista, prý z nejlidnatějšího ostravského obvodu Jih, kde spadají největší sídliště Dubina, Hrabůvka, Zábřeh a Výškovice… Každopádně produkuje s velkým úspěchem pod nickem (uživatelským jménem) @ondymikula videa i videoklipy umisťované a sdílené v čínské aplikace Douyin, známé ve světě i jako TikTok.

Aplikace, kde nejsou rodiče…

To byl svého času Facebook, nyní ho ale u dětí i mládeže válcuje spolehlivě TikTok (přejmenovaná a předělaná aplikace Musical.ly). TikToker je uživatel zveřejňující své příspěvky především ve video podobě, aby se pochlubil a pobavil ostatní. Podle sledovanosti se může stát oblíbeným i slavným. A spadá do kategorie influencerů, vlivných uživatelů sociálních médií schopných působit na další lidi. Nejčastější věková skupina na TikToku je mezi třinácti a sedmnácti lety. Tato aplikace je mezi školáky či studenty momentálně nejvíce trendy.

Tak hojně, že se Ondy Mikula objevuje v encyklopedii Wikipedia i anketě Křišťálová Lupa 2019 oceňující zajímavé projekty českého internetu v kategorii bavičů „one (wo)man show“.

Profil má snad na každé sociální síti, nicméně si soukromí bedlivě střeží. „Není tady! Nevím, kdy bude!“ konstatuje na jeho mobilním čísle velmi mladý ženský hlásek.

S tím, že zájem Deníku o osobu Ondyho vyřídí. Ten se neozývá a neodpovídá na pokus o mailové ani facebookové spojení. Pražská novinářka Tereza Hermochová má podobnou zkušenost, byť o něco úspěšnější. „Tvrdí, že si hlídá soukromí proto, že se o něm objevují divné věci. Například pochybnosti o jeho věku,“ uvádí Hermochová, jež ani po setkání s Ondym nechápe, proč je tak populární. Jeho videa totiž obsahují „triviální scény“. Jako míchání lentilek do mléka či lepení papírků na zmrzlinu. Údajně ani sami TikTokeři ho dvakrát nemusí a spekuluje se, že část jeho obliby je koupená.

O totožnost se zajímala i radnice Ostrava-Jih. „Pokud je z našeho obvodu, tak nás samozřejmě zajímá. Radnice oslovuje lidi, kteří něco dokážou, a chce s jejich příběhy seznámit i ostatní. Ondřej Mikula ovšem jako jediný nereaguje,“ líčí Gabriela Gödelová, mluvčí Jihu. Že tady má tuzemská TikToková jednička bydlet i studovat, napovídají některá z pozadí na jeho fotografiích či videích zveřejňovaných na sociálních sítích.

Výstřelem do tmy skončil i další pokus přes florbalové prostředí.

Ondy o sobě i tvrdí, že hraje florbal; to ale zpochybňuje dlouholetý florbalový novinář píšící pro největší český server florbal.cz! „Situaci jsem prověřoval a Český Florbal ve svých databázích neeviduje florbalistu jménem Ondřej Mikula s ročníkem narození 2001,“ uvádí Michal Dannhofer, který sám v Ostravě žije a spolupracuje také s vítkovickými florbalisty.

Co o něm tedy v této chvíli víme? To, že je posedlý svou čepicí, kšiltovkou. Že ji ale nikdy nesundává, až taková pravda není. „Měl ji dole, když se musel fotit na osobní schůzce ohledně naší reklamní kampaně. Spolupráci s ním jsme nakonec zrušili, jelikož jsem na něj nezískala moc dobré ohlasy. A to od fanynek i TikTokerů,“ potvrzuje Adéla Pecháčková z firmy Oxo Tea produkující čajové nápoje.

Skrývá se? Má Ondy Mikula strach ze slávy? Ani na tyto otázky zatím nezní nikdo v Ostravě odpověď. „On nebyl prakticky nikdy nikým na veřejnosti reálně viděn,“ konstatuje Adam Kajumi, dvacetiletý česko-afghánský tiktoker, jehož videa v průměru sleduje 250 tisíc lidí. Adam s kolegou Patrikem Jarešem, alias P-Jayem oslovili Ondyho s nabídkou spolupráce, ze které sešlo kvůli potížím „se spojením“.

Česko-slovenské TikTok- hitparádě kralují kromě Adama Kajumiho a Ondyho ještě Valden a David Dobrik (ti nicméně působí v cizině, respektive oslovují publikum v zahraničí). Co se „sledovatelů“ týká, obrovské procento aplikace je v dětském ovlivnitelném věku… což znamená, že o Ondřeji Mikulovi moc dobře ví i program E-Bezpečí, řešící rizikové chování na webu! „Tak jako u ostatních služeb, kde děti sdílejí vlastní videoobsah, se i v prostředí TikToku objevují problémy od kybernetické agrese a kyberšikany přes úniky nebo cílené nahrávání sexuálně laděného i přímo pornografického obsahu až po různé obtěžování, vydírání, zesměšňování,“ líčí Kamil Kopecký z E-Bezpečí. A tvrdí, že TikTok střízlivého dospělého asi neosloví.

„Bohužel jsme získali nálepku kyberšikany i pedofilů, ale toto bylo převzato ze zahraničí a jde o celosvětový problém sociálních sítí,“ brání se TikTok-influenceři. I oni každopádně pochybují o Ondyho sledovanosti. „Přikrášlená pravda! Ta čísla nejsou úplně skutečná, čistě matematicky neodpovídají aktivitě jeho profilu! Prezentuje se uměle!“ zaznívá z této komunity.

Ostravského influencera tyhle řeči, ale příliš netrápí a dále si jede po své linii. A vrhnul se také na vlastní merchandising. V jeho nabídce jsou třeba tričko (pouze dámské) či vak na záda 350 korun, stojan na mobil (popsocket) 299 korun nebo náramek 89 korun. To vše v blankytné barvě s růžovou korunkou a jménem Ondy! I to svědčí o tom, že plán záhadného Ostraváka může mít dlouhé pokračování.