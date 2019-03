Miroslav Šmoranc z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu ale zároveň upozorňuje na to, že hodně zahrádkářů se vrací k pěstování brambor, česneku, cibule, mrkve a také zelí.

„V posledních dvou letech se totiž zvýšila cena těchto plodin, a to dost výrazně, takže jsou opět v kurzu. Platí to i pro česnek, protože český česnek je mnohem kvalitnější než dovozový. Dá se tak říci, že pěstování veškeré zeleniny se vrací opět na zahrádky. Lidé sadí i bylinky a někteří se pouštějí i do pěstování chřestu. Hlavně vzhledem k jeho pozitivnímu účinku na zdraví a relativně vysoké ceně. Těžko říci, která plodina je u našich zahrádkářů stěžejní, ale tipoval bych rajčata, ředkvičky a asi i kedlubny,“ upřesnil Miroslav Šmoranc.

To, že zahrádkáři zkoušejí pěstovat nové plodiny, potvrzuje také Ruben Oborný ze Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Odra v Zábřehu.

„Takže kromě návratu třeba k tuřínu, černým ředkvím či černému kořeni se zahrádkáři pokoušejí pěstovat i exotické plodiny, které mají svůj původ v jižních zemích. To i díky tomu, že v posledních letech sledujeme trend oteplování počasí. Hodně se pěstuje třeba ačokča, což je druh aztécké papriky, která vypadá jako paprika a chutná jako okurka. Vysazují se i mrazuvzdorné odrůdy kiwi, stejně tak i kalabasa, což je pro změnu indická okurka,“ upřesnil dále Ruben Oborný.

Vliv oteplování klimatu a také šlechtění dokonce umožnil, že se i u nás v nížinách pěstují melouny či fíky. „Vinná réva se dnes už pěstuje na zahrádkách i ve vyšších polohách a obdobné platí i o meruňkách a broskvoních. Někteří zahrádkáři pěstují i olivovníky, i když většinou v nádobách,“ podotkl dále Miroslav Šmoranc.

Ludmila Müllerová, předsedkyně ZO zahrádkářů Na Salmě ve Slezské Ostravě, upozorňuje, že v těchto dnech už je třeba rychle připravit půdu na sázení.

„Nejvyšší čas je třeba k tomu, abychom okopali na podzim zasazený česnek. Později už česnek neokopáváme. Stejně tak je třeba okopat i jahody, u těch je vhodné ostříhat i špatné listy. Zhruba o třetinu je pak třeba zkrátit ovocné keře, zapomenout by zahrádkáři neměli ani na postřik ovocných stromů proti přezimujícím škůdcům. Ve skleníku už se dají sadit ředkvičky, salát i kedlubny,“ jmenuje Ludmila Müllerová některé z úkolů, na které by zahrádkáři neměli zapomenout.

K tématu

Už tradičně zahájila společnost Beskyd Fryčovice v prvních březnových dnech prodej sadbových brambor odrůd v pětikilových baleních za cenu 105 korun. Pro maloodběratele jsou dostupné v prodejnách Rynek ve Fryčovicích, Ostravě, Kopřivnici a Havířově. „Předpokládáme, že aktuálně vysoké ceny konzumních brambor a poptávka po bramborách českého původu mohou motivovat k sadbě na větších plochách nebo osloví nové pěstitele brambor,“ předpokládá obchodní ředitelka společnosti Patricia Solanská.