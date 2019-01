Zámky v Hradci nad Moravicí a Raduni mají vypulírováno do posledního detailu a už netrpělivě očekávají příchod sezony, která začíná příští víkend.

Zámek v Hradci nad Moravicí. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Petr Widenka

Plány pro letošní rok jsou v hradeckém i raduňském podání velké. Oba zámecké skvosty chtějí pokořit návštěvnický rekord z posledních let.

„Loni jsme zaznamenali druhou největší návštěvu od otevření v roce 1976. Zaregistrovali jsme 38 tisíc platících lidí. Nejvíc jsme jich měli během roku 2008, kdy jsme byli vyhlášeni nejpohádkovějším zámkem u nás. Vzhledem k tomu, že letos budeme pořádat i Vánoce na zámku, doufám, že budeme atakovat naše sedm let staré maximum," poznamenal kastelán hradeckého zámku Radomír Přibyla.

Podobnými úmysly se netají ani kastelánka z Raduně Eva Kolářová, byť to na rozdíl od Hradce bude mít s překonáváním rekordu o něco těžší. „Loni nás navštívilo přibližně 25 tisíc lidí. Za posledních dvanáct let to bylo největší číslo. S pořádáním Vánoc na zámku se střídáme právě s Hradcem.

Tentokrát je mít nebudeme, ale věřím, že se nám návštěvnicky podaří co nejvíce přiblížit k loňsku. Strašně ráda bych na konci sezony bouchla šampaňské a se všemi zaměstnanci si připila na úspěšnou sezonu," uvedla Eva Kolářová.

Všude se čile gruntuje

Pro oba zámky sezona začne v sobotu 4. dubna bohatým velikonočním programem. V duchu Velikonoc budou oba skvosty Opavska vyzdobeny po celý příští měsíc.

„Momentálně to u nás je, jako bychom připravovali domácnost na příjezd hostů. Gruntuje se, dolaďují se instalace na našich dvou prohlídkových trasách a zároveň mohu říci, že představíme také všechny naše expoziční přírůstky, které se nám vloni povedlo získat.

U nás v Raduni teď zkrátka vládne takový typický předsezonní ruch. Všechno musí vonět, blýskat se a tak dále," usmívala se Eva Kolářová.

V podobném duchu hovořil také její kolega Radomír Přibyla: „Hlásím, že jsme na návštěvníky připraveni. Zprvu pro ně máme nachystány Velikonoce na zámku. Během 11. dubna u nás odstartuje také turistická sezona. Uskuteční se tradiční pochod po bukovém chodníku. Zajímavostí je, že se tudy jde deset kilometrů po rovině."

Kácení provoz neovlivní

V obou zámeckých parcích v poslední době probíhalo masivní kácení povětšinou starých stromů, které pro kolemjdoucí byly nějakým způsobem nebezpečné. Ani v jednom případě to nebude mít žádný vliv na provoz. Na Hradci jsou už dokonce s kácením hotovi.

„Ano, je po všem. Nyní mohu říct, že park je pro návštěvníky výrazně bezpečnější. V dalším týdnu dojde na výsadbu nových stromů, kterých by mělo být 160. Převážně jde o listnaté stromy," popisoval Radomír Přibyla.

„Parková revitalizace nesmí nijak ovlivnit provoz. Existuje přesně definovaná smlouva, podle níž jsou práce organizovány. Může se stát, že některé prostory budou krátkodobě uzavřeny. Musíme vyfrézovat asi dvě stovky pařezů, vyčistit křoviny a náletové dřeviny.

Byla bych ráda, kdyby technika u nás v parku nebyla od konce dubna, aby návštěvníci měli klid," doplnila Eva Kolářová s tím, že by od 8. května chtěla zpřístupnit také oranžérii se zahradou a sýpku.

Beethovenovo piano bylo v Praze

Oba dva největší zámky Opavska jsou ve správě Národního památkového ústavu. Na Hradci sezonu už tak trochu odstartovali. Zámek se totiž zapojil do cyklu Po stopách šlechtických rodů, v jehož rámci proběhla výstava v jízdárně Pražského hradu s názvem Hrady a zámky objevované a opěvované.

Rozsáhlá expozice provedla návštěvníky od 19. prosince do 15. dubna tisíciletou historií českých zemí. Do zhruba šesti set exponátů přispěl zámek Hradec nad Moravicí tzv. Beethovenovým pianem nebo obrazy Oskara Kokoschky Portrét Mechtildy a Portrét neznámého muže.

Nyní se zapůjčené předměty vrátily z Prahy na své místo, aby je mohli návštěvníci obdivovat při prohlídkách zámku. Součástí cyklu bude program s názvem Velká hradozámecká inventura, v jehož rámci bude v letních měsících instalována například výstava o Bílém zámku v Hradci nad Moravicí.

Kasteláni nabídnou i výlet do dávné historie

Kromě dalšího zajímavého programu se návštěvníci v Raduni a na Hradci mohou těšit také na akce spojené s dvoustým výročím od ukončení Vídeňského kongresu, který byl několikaměsíčním setkáním významných diplomatů a politiků.

K jeho tématu Metternich, Napoleon a život v empíru vydá Národní památkový ústav během letních měsíců průvodce po empírových památkách Moravy a Slezska. Připraveny jsou i komentované prohlídky zahrad s empírovými stavbami v Hradci nad Moravicí a na zámku v Raduni pod názvem Od empíru k romantismu.

Z dalších tradičních akcí se zámek Hradec nad Moravicí v srpnu zapojí do tradiční Hradozámecké noci, ve které otevře bránu zájemcům o večerní a noční prohlídky. Pokračovat bude i věrnostní program, do kterého jsou zapojeny též zámky na Opavsku. Princip zůstává stejný za pět návštěv různých památkových objektů získají návštěvníci šestý vstup na památku zdarma.

Z dalšího programu hradeckého a raduňského zámku

Zámek v Hradci nad Moravicí

S čím mohou zájemci na zámcích konkrétně počítat? V Hradci nad Moravicí pro ně budou ve víkendy 4. až 6., 11. a 12. i 18. a 19. dubna připraveny Velikonoce na zámku. Pohádku budou děti sledovat 11. až 15. května a festival Alternativa na zámku zdomácní 16. a 17. května.

Koncert z Janáčkova máje zazní 2. června, představení pro děti je plánováno na 8. a 9. června, Hradecký slunovrat se uskuteční 13. června a tradiční hudební soutěž Beethovenův Hradec bude probíhat od 18. do 28. června.

Večerní prohlídky kastelán umožní 27. června a šermíři si dají 17. července dostaveníčko u Bílé věže. Kovářské sonáty zaduní od 1. do 3. srpna a Moravské hrady přivezou svůj program do Hradce nad Moravicí 21. a 22. srpna. Hradozámecká noc bude připravena na 29. srpna.

Zámek v Raduni

Pozadu nezůstane ani zámek v Raduni, který 4. až 6. dubna pozve zájemce na své Velikonoce na zámku. Prohlídka jižního suterénu zámku a prezentace připravované památkové obnovy v rámci Mezinárodního dne památek a sídel bude pro veřejnost 18. dubna.

V zámecké oranžerii si návštěvníci prohlédnou od 8. května do 6. července výstavu kreseb Lumíra Dospivy pod názvem Měl jsem svůj svět, od 11. července do 10. září obsadí oranžerii výstava obrazů Marcely Mrázkové s názvem Stopy barev a od 19. září do 31. října v ní Jaroslava Hubnerová představí své Utkané sny v podobě výstavy tapisérií.

Zájemci o revitalizaci zámeckého parku se mohou 30. května zúčastnit její prezentace. Tradiční Čaj o páté, tentokrát kloboukový, si zájemci mohou na raduňském zámku vypít 25. července. Program doplní křest knihy Příběh zámku. Hrůzostrašná Noc duchů a strašidel aneb zámecký halloween vypukne 31. října.

Raduňští chtějí zpřístupnit nejstarší část zámku

Návštěvníkům raduňského zámku v následujících týdnech neunikne nezvyklý ruch, související s první etapou revitalizace sousedního parku. Změny se ale budou týkat i interiéru zámku. Díky nim si veřejnost bude moci prohlédnout nejstarší část raduňské dominanty.

„V současné době připravujeme architektonický a realizační projekt směřující k celkové stavební opravě a přípravě suterénu pod jižním křídlem zámku ke zpřístupnění veřejnosti. Tyto prostory totiž patří k nejstarším dochovaným částem objektu. Jsou zde dochovány vzácné stavební relikty původní středověké tvrze i následných přestaveb renesančních a barokních.

Na svém místě ale mimo jiné zůstaly také rozvody první elektroinstalace zámku z roku 1927 i o deset let mladší zásobník na vodu s pískovým filtrem," přiblížila Eva Kolářová, kastelánka zámku s tím, že tento projekt si vyžádá dvoumilionovou investici. Historici i správci zámku již podnikli první kroky v souvislosti s tímto záměrem.

„Na přelomu roku jsme započali s přípravou památkové obnovy zmíněných prostor, které jsme vyklidili, vyrovnali terén pod budoucí cihelnou dlažbu a zároveň zde odborníci archeologického pracoviště Národního památkového ústavu v Ostravě provedli nezbytný průzkum," doplnila Kolářová.

Plány se týkají také komplexní opravy dvouetážové hradební zdi, postavené pod zámkem v roce 1830, a to včetně cimbuří, litinového zábradlí i zříceného schodiště mezi oběma terasami.

„S tím souvisí také plán na obnovu spodní promenádní terasy a růžové zahrady, kam kdysi zámecké dámy přivážely různé druhy růží z celé Evropy," uzavírá kastelánka. Finanční náročnost celého programu se blíží k 16 milionům korun.

Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži a správa státního zámku Raduň se s touto akcí uchází o zařazení do dotačního programu Ministerstva kultury ČR.