Rušno bude na Moravici v sobotu 19. a neděli 20. září. Na tento víkend je totiž naplánováno oficiální splutí řeky, známé jako tradiční Zamykání Moravice.

Otevírání vodácké sezony 2019. | Foto: Deník / Petr Widenka

Povodí Odry bude z přehrady Kružberk vypouštět vodu v sobotu od 7 do 11 a v neděli od 8 do 12 hodin. Lodě plují z Kružberku přes Jánské Koupele, Zálužné, Podhradí, Žimrovice a Hradec nad Moravicí , konečná "stanice" je v Brance u Opavy. Na trase se nacházejí dva nesjízdné jezy, a to v Podhradí a Brance.