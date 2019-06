Zápas pro Marušku v Záblatí. Hokejisté Olesz, Faksa a další pomáhali

/FOTOGALERIE/ Bohumín – Originální akci, která pobavila, ale hlavně pomohla, má za sebou obec Záblatí. Jedna z částí města Bohumín slaví v tomto roce 790 let od svého vzniku a do oslav se rozhodl zapojit i místní fotbalový klub Slovan, který to pojal ve velkém. A především charitativně.

Celodenní program začal turnajem starých pánů, pokračoval soutěží O penaltového krále (ročníky 2006 a mladší) a vedle dalšího doprovodného programu vyvrcholil utkáním domácího mužstva proti Týmu hvězd. V něm se vedle jednoho z iniciátorů akce Ondreje Šedivého představili i další hokejisté jako Radek Faksa, Rostislav Olesz, Roman Szturc, Petr Kolouch, bratři Matěj a Šimon Stránští, Daniel Dolejš, Josef Hrabal, či Ondřej Roman. Vše za jediným účelem – pomoci desetileté holčičce Marii Kučerové, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Výsledek? Vybráno bylo celkem 150 tisíc korun.„Jsme moc rádi a hlavně vděční, že lidé zde pomohli a podpořili Marušku v boji s nemocí. Peníze budou použity na nákladnou rehabilitaci a léčbu, díky které věříme, že si jednou fotbal bude moci s jinými dětmi zahrát i Maruška. Je to totiž velká bojovnice,“ uvedla k více než sedmi stovkám diváků maminka Marcela Kučerová. „Je super, že se to podařilo udělat a zrealizovat. Spousta lidí, dobrý fotbal, hlavně se vybralo hodně peněz, takže paráda,“ řekl třeba brankář hokejových Vítkovic Daniel Dolejš, který se mezi tyče postavil i v Záblatí, a několika povedenými zákroky pak přispěl k vítězství Týmu hvězd nad druhým celkem uplynulého ročníku I.B třídy, skupiny C 6:3. „Rozdíl proti chytání v hokeji je velký, nedá se to porovnávat, ale já mám fotbal strašně rád. Tři čtyři jara už chodím chytat za vesnici nedaleko Humpolce, takže k fotbalu mám blízko a jsem rád, že jsem tady mohl být,“ uvedl Dolejš s tím, že do páté třídy se snažil skloubit právě fotbal s hokejem. „Pak už to nešlo,“ dodal s úsměvem. Více ohlasů, informací k tomu, jak celý Zápas pro Marušku vznikl, se dočtete v pondělním tištěném vydání Deníku… OBRAZEM: V Ostravě se konaly oblíbené Slavnosti řeky Ostravice Přečíst článek ›

Autor: David Hekele