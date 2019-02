„V této chvíli je prodáno osm tisíc lístků, kapacita haly je jedenáct a půl,“ informoval na začátku sobotního programu Oktagon Day v OC Nová Karolina promotér a komentátor Ondřej Novotný, který postupně pak přivítal většinu aktérů dvanácti zápasů, na které v největší ostravské hale dojde.

Nechyběl ani Karlos Vémola, který teprve na začátku týdne ohlásil přechod z organizace XFN a zároveň jistotu, že se ve dvou duelech postaví slovenskému bijci Attillu Véghovi. Jednou v Praze, podruhé v Bratislavě.

V Ostravě pak vyzval další svůj cíl – Samuela Krištofiče – známého pod přezdívkou Pirát. „Je vidět, že v Ostravě je o MMA velký zájem,“ řekl nejprve ke zhruba dvoutisícovému davu, který se v prostorách obchodního centra tísnil.

„Měl bych ale na vás lidi, dvě otázky. Chce někdo z vás vidět, abych v budoucnu v Oktagonu zmlátil Piráta?“ začal svou výzvu Vémola, přezdívaný Terminátor, za což si vyslechl bouřlivý aplaus.

„Dlouho jsem neviděl Piráta takhle nervózního, když je se mnou v jedné místnosti. Asi proto, že ví, že lvi jsou tady. Takže Piráte, postavíš se mi, nebo se budeme dál schovávat a hrát na babu? Jsi připravený? Ano, nebo ne?“ položil Vémola otázku na tělo Krištofičovi.

„Už jsem se vyjádřil, že pokud získám titul ve welterové váze, tak se o titul utkám i s lvíčetem a půjdu porazit i tebe,“ odpověděl jasně jeden z vítězů reality show Oktagon Výzva, který se 16. března o pás utká v Ostravar Aréně v hlavním zápase celého programu s domácím Davidem Kozmou.

„Já si myslím, že ho nezískáš, protože Kozma tě zmlátí,“ reagoval Vémola. „Je mi jedno, kde náš zápas bude. Jestli v Bratislavě, na Štvanici v Praze, kdekoliv. Já jsem ready. Ondro, kontrakt na stůl,“ obrátil se Vémola směrem k Novotnému předtím, než se spustila další vlna vyhecovaných slov z obou stran.

„Já myslím, že je to super,“ pokýval hlavou s úsměvem Ondřej Novotný. Je to ale jasné. Fanoušci MMA se nejen v Ostravě, ale poté i v dalších měsících, mají na co těšit.