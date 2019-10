Tyto plochy se zejména v létě nahřívají a sálají teplo do již tak rozpáleného sídliště. Nahrazení těchto ploch zelení, je jednou z cest k řešení vyhřátých sídlišť. Tráva, květiny i stromy zvyšují vlhkost a kvalitu vzduchu.

Třetí etapa demolice a sanace nevyužívaných zpevněných ploch zahrnuje třináct míst v různých částech města. „Zvládnout bychom to chtěli do konce roku. Plochy budeme upravovat postupně, a to v návaznosti na naše kapacitní možnosti i klimatické podmínky,“ řekl Michal Rylko z technických služeb.

Nepoužívané betonové a asfaltové plochy a prvky vhodné k odstranění a zatravnění vytipovávají při své pravidelné kontrolní činnosti referenti odboru životního prostředí z frýdecko-místeckého magistrátu.

Mezi nevyužívané betonové a asfaltové plochy určené k odstranění patří například lokality v Místku v ulicích 17. listopadu, Anenská a Marie Majerové, ve Frýdku se bude řešit oblast u 11. základní školy a v ulicích Cihelní, Elišky Krásnohorské, Horymírova, J. E. Purkyně, Jeronýmova, Nad Rybníkem, Nad Stadionem a dalších.