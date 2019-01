Lyžařské areály v regionu zažívají hodně špatnou sezonu. Na přírodní sníh se vzhledem k tomu, jaké panuje počasí, provozovatelé sjezdovek spoléhat nemohou. A ten technický, který během několika mrazivých dnů na svahy nastříkali, začíná pomalu mizet.

Modrá sjezdovka v Řece je v provozu. V lyžařském areálu leží zhruba čtyřicet centimetrů technického sněhu. | Foto: Deník/Marek Cholewa

Z této situace samozřejmě není nadšený provozovatel Ski areálu Opálená ve Pstruží Petr Mikeska.

„Letošní zima je pro vlekaře opravdu tragická. Sníh sice pomalu mizí, jenže stále ho máme na celé sjezdovce poměrně dost. Abych byl ale upřímný, návštěvnost není moc dobrá. Snad se to o tomto víkendu změní k lepšímu. Je to i tím, že hodně lidí už spíše místo lyží vytahuje kola. Proto bych k nám chtěl pozvat všechny zapálené lyžaře, kteří to ještě s námi nevzdali. Nabídnout můžeme půjčovnu lyžařského vybavení, příjemnou restauraci a čajovnu," uvedl v pátek Petr Mikeska.

Ve Ski areálu Sviňorky v Morávce je na druhou stranu sněhu stále dost. „Na některých místech máme stále až metrovou vrstvu, někde už ale je jen patnáct centimetrů, takže to pravidelně roztahujeme rolbou. A co říci k letošní sezoně? Každopádně proděláme, ten deficit už nedoženeme," posteskl si zdejší provozovatel Bohdan Volný.

Navzdory počasí se stále dá mluvit o tom, že v některých částech Beskyd jsou podmínky víc než ucházející. „Olympionička Katka Pauláthová absolvovala poslední trénink před odjezdem do Soči v našem areálu na Bílé. Katka využila výborných podmínek k tréninku v našem areálu a s našimi závodníky oddílu si v pátek ráno zatrénovala," sdělil Jaroslav Vrzgula z areálu Ski Bílá.

O víkendu se bude zcela jistě lyžovat i v Mostech v Jablunkova, v tamním skiareálu je stále kolem třiceti centimetrů technického sněhu.

Naopak už nyní je jisté, že v lyžařském středisku v Třanovicích se letos nebude lyžovat vůbec. Leží totiž pouze 350 metrů nad mořem „To bychom museli být kouzelníci, což nejsme. Já z toho nejsem smutný, já už jsem to zabalil. Letošní sezona už pro nás skončila," shrnul v pátek správce sjezdovky, na které se naposledy lyžovalo zhruba před rokem.