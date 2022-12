„Momentálně nevíme o jiném místě, kde by se dalo jezdit,“ nechala se slyšet Petra. Ta na Čeladnou dorazila s dcerou z Hukvald a trošku ji zaskočilo, že si musely v místní Cream Snow Aréně samy trasy prošlapávat, aby vyhovovaly jejich bruslařskému stylu. V nohách měly obě každopádně deset kilometrů.

OBRAZEM: Pustevny hlásí čtyřicet centimetrů sněhu. Podívejte se na zimní pohádku

„Chci se podívat, jak to tady vypadá v zimních podmínkách,“ říkala Eva očividně potěšená z bohaté nadílky sněhu. Vyrazila po modré stopě s třicetimetrovým převýšením a délkou 5,19 kilometru, která je „nejpohodovější“, vhodná i pro děti. Vede po golfovém hřišti New Course a okolo se dají využít lavičky k odpočinku.

Z červené stopy s převýšením 56 metrů a délkou 5,68 kilometru se právě vracely dvě od pohledu sportovkyně „Jsme z Karviné a tady na Čeladné jsme zahájily sezonu. Myslíme, že jsme si to parádně užily a těšíme se na pokračování,“ popsaly. K dokonalosti chyběla prý jen lepší úprava trati s výhledem na Beskydy.

Krajinu mezi Starým Jičínem a Odrami přikryla sněhová peřina

„Hlavně ta dostupnost: Člověk přijede, zaparkuje, obleče se, ujde sto metrů a jste ve stopě,“ uvedl Jaromír ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Ten zmínil i žlutou stopu, vzdáleností 4,65 kilometru sice nejkratší, ovšem zato s převýšením 76 metrů proplétajícími se po hřišti Old Course tak, aby běžkař podával sportovní výkony.

„Tratě jsou upravovány na dva styly – klasiku i bruslení,“ upřesnila recepční v létě golfového a v zimě běžkařského resortu. Lidé tady podle ní kvitovali i konec „partyzánského převlékání“ na parkovišti, uvnitř mají zázemí i se sprchami, když na to přijde. A v půjčovně si vybere snad každý, včetně modelů běžek pro děti.

V Beskydech jsou v provozu menší střediska, Bílá spustí lanovku v pátek

Cream Snow Aréna, jak dále recepční informovala, je v provozu denně od osmi do šestnácti hodin. Na jezírku vedle klubovny golfistů se bude dát bruslit na přírodním kluzišti - kde mohou děti zdarma a dospělí zaplatí symbolickou padesátikorunu. Běžkaři s celodenním vstupem (necelé tři stovky) mají bruslení také gratis.