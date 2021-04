Fanoušky železnic zarmoutila zpráva, že ve čtvrtek 22. dubna Jan Dokládal zesnul. Bylo mu 88 let. Na jeho parte rodina nechala vytisknout parní lokomotivu Bufan, kolem které v Krnově procházeli cestující Českých drah po několik desetiletí, než skončila v železničním muzeu v Lužné.

Když Osoblažka v červnu 2008 slavila výročí 110. let od zahájení provozu, napsal Jan Dokládal už jako důchodce článek, který byl zveřejněný v týdeníku Region - Krnovské noviny. Připomeňme si, co popřál unikátní úzkorozchodné trati z Třemešné do Osoblahy:

„Je nutné vzdát hold poctivé práci lidí, kteří zde v minulosti odvedli a stále odvádějí záslužnou práci a kteří do vínku dostali tvrdou práci. Vystřídalo se jich tu za uplynulých 110 let "Osoblažky" mnoho a všem z nich byl vlastní onen český stavovský fortel příslušníků naší modré armády, důslednost a obětavost, přesnost a disciplinovanost, za což jim patří upřímný dík. Neměli to tito pracovníci vždy snadné, když nejednou museli se sebezapřením překonávat překážky, čelit rozmarům zimního počasí a řešit další ne zrovna malé problémy. Pokaždé ve zkoušce sil čestně obstáli, potíže i ty na pohled neřešitelné nakonec s určitým úsilím zdolali. Tito pracovníci Českých drah různých profesí vždy s úzkorozchodkou žili a přilnuli k ní celým srdcem. V příštích dnech tedy jediná úzkorozchodná železnice u ČD slaví jubileum 110. výročí založení trati. Výročí s ní, spolu s početným kolektivem modré armády, nepochybně oslaví obyvatelé celého Osoblažska, nejzazší výspy Moravskoslezského kraje. Neobejde se to, jak bývá zvykem, bez gratulantů. A k těm se připojujeme i my, bývalí zaměstnanci Českých drah a nyní důchodci,“ popřál Osoblažce Jan Dokládal, důchodce a emeritní náčelník krnovského lokomotivního depa.

Pohřeb se koná na krnovském hřbitově 27. dubna ve 14 hodin.