To ale před několika roky přestalo platit. Při poslední rozsáhlé opravě přednádražního areálu totiž došlo k posunu tyčí. „Při pohledu od pamětní desky to již nevytvářelo Davidovu hvězdu,“ řekla už dříve Deníku předsedkyně Židovské obce Ostrava Milena Slaninová s tím, že památník byl navíc poškrábaný a poškozený od vandalů.

Vše vyšlo najevo již v roce 2019, kvůli administrativním a covidovým komplikacím však opravy bylo možné uskutečnit až letos. „Zjistili jsme to už v roce 2019 při osmdesátém výročí transportu do Niska. Získali jsme i dary na opravu. Ale ten přednádražní prostor byl opravován z prostředků Evropské unie a nesmělo se do toho pět let zasáhnout. A v té době ještě neuběhlo těch pět let. Tak jsme museli počkat. A do toho přišel covid a další komplikace,“ doplnila Milena Slaninová. Další časovou prodlevu způsobilo vyřizování potřebných formalit a povolení.

Památník se po demontáži dočkal opravy kovových částí a nástřiku, následně byla provedena jeho instalace. Na renovaci přispěl ostravský magistrát i obvod Moravská Ostrava a Přívoz. „Velice si ceníme, že na svém území máme tak významný památník a chceme být v jeho renovaci nápomocni,“ uvedla mluvčí obvodu Barbora Kopcová.

Památník byl slavnostně odhalen v říjnu 2009 u příležitosti 70. výročí prvního transportu Židů v Evropě z Ostravy do Niska nad Sanem.