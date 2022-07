Ve čtyřech i s rodinou dorazí na Colours of Ostrava hráčský agent a někdejší fotbalista Václav Svěrkoš. „Dá se říct, že pokud se termín nekryje s dovolenou, snažíme se chodit pravidelně, atmosféra se nám líbí, je to fajn festival,“ míní někdejší útočník Baníku Ostrava, Borussie Mönchengladbach či francouzského Sochaux.

„Letos program řešily hlavně dcery s manželkou, já se tam dostanu kvůli pracovním povinnostem nejspíše jen na jeden den,“ míní Svěrkoš. A nejen pro „jeho“ Baník význačná středa to patrně nebude.

O něco příjemnější povinnosti tam nepustí hokejistu Patrika Bartošáka. „Máme dvě malé děti, měsíc a půl zpátky se nám narodila dcerka, takže máme dost příjemných starostí s nimi,“ říká někdejší gólman Vítkovic, který si vyzkoušel i hokej v zámoří a dnes působí ve Finsku, v Ostravě však s rodinou stále bydlí. „Jako mladší jsem na takové akce občas chodíval, i na Colours jsem jednou byl. Vím, že se teď konají a je to super akce, ale nyní na ni nemám prostor,“ vysvětluje gólman.

Nejde za hudbou, ale studovat lidi

Pracovat na festival naopak půjde architekt Josef Pleskot, jehož rukopis dolnovítkovický areál nese. „Výjimečně dorazím. Když festivaly v Dolních Vítkovicích začínaly, chodíval jsem. Velmi mě profesně zajímalo, jak se tam lidé pohybují, jak místo festivalům slouží, sledoval jsem, jak tam akce rostou. To bylo první, co mě jako architekta zajímalo,“ popisuje Josef Pleskot. A jelikož profesně s areálem zdaleka ještě neskončil, obdobné důvody jej tam po letité přestávce přivádí i letos.

„Pořád se na oblast dívám jako na území, které se bude vyvíjet. Jaké to bude po přemostění Ostravice, kudy půjdou proudy lidí,“ říká klíčová postava této ostravské části. Na hudební trháky se prý moc nepožene, raději si užije menší pódia, řečníky a bohatý doprovodný program.

A co by to bylo za dolnovítkovický festival bez „pana domácího“. „Podobně velké akce jindy upřímně moc nevyhledávám, ale Colours jsou výjimkou, protože z Ostravy přinejmenším na chvíli činí kulturní centrum velmi širokého okolí. A také protože se odehrávají v našem areálu,“ přiznává ředitel Dolních Vítkovic Tomáš Šiřina.

„Nebudu sice ve druhé řadě pod pódiem točit tričkem, ale na festivalu budu přítomen každý den. Vyberu si z programu některé pikantnosti, ať už hudební či na Meltingpotu. V neposlední řadě se zúčastním i proto, že tato akce má i významnou společenskou stránku věci a budou tam přítomni i mnozí partneři Dolních Vítkovic,“ vysvětlil někdejší sportovní novinář či třeba ředitel ostravského studia České televize. Se svým synem, basketbalistou Jakubem Šiřinou – toho času na dovolené – se ale v areálu neshledá.

Ani s významným představitelem jiného míčového sportu, majitelem fotbalového Baníku Ostrava Václavem Brabcem. "Letošní Coloursy bohužel vynechám. A říkám bohužel, protože Colours je výborný festival, vždycky si tam něco svého najdu nebo objevím. Letos nás ale čeká výroční utkání se Celtikem, pak máme soustředění v Polsku, kam se také chystám, takže tentokrát mi na Colours nevyjde čas," přiznává a lituje Brabec.

Zpěvačka, co nechodila na fesťáky

Nedorazí ani další sportovní persona – hokejový trenér Vladimír Vůjtek, který už na to podle svých slov nemá roky, nicméně důležitost existence festivalu neopomíjí.

„Vnoučata na ně chodí, takže k podobným akcím mám, jak jen to říct, vcelku neutrálně kladný vztah. Smysluplná zábava pro mladé je potřeba a zrovna Colours jsou velká show a zviditelnění pro Ostravu jako takovou. Myslím si, že podobných akcí je zapotřebí,“ zdůrazňuje Vůjtek, jemuž by dala za pravdu jistě i Eliška Rusková, před čtyřmi lety druhá v pěvecké talentové soutěži SuperStar. Přestože na Colours nikdy nebyla.

„Obecně na velké festivaly jsem paradoxně nikdy nechodívala, až letos mě kamarádky poprvé přemluvily a vytáhly na Beats for Love. A bylo to super, bylo tam strašně moc lidí, stejně jako teď bude na Colours. Já jsem sice zvyklá na davy, ale na takové ne!“ přiznává talentovaná zpěvačka, která si v době konání festivalu plní pracovní povinnosti v Praze.

„V životě jsem nezažila tolik lidí na jednom místě jako v Dolních Vítkovicích. Ale je strašně hezké, že se tolik lidí i přes ty davy nevzdá svého snu a věnuje svůj čas oblíbenému interpretovi,“ říká zpěvačka z Orlové, která by jednou takové publikum taky ráda zažila. Příští rok prý snad už chybět nebude – prozatím jako návštěvnice.

Kvůli Colours upravují dovolenou

Ani párem volů byste tam však nedostali nedávného vítkovického kapitána Jana Výtiska. „Na takové akce nechodím, je na nich na mé poměry až moc lidí, což mě obvykle štve. Nikdy jsem tam nebyl a ani se nechystám. Co se týče hudby, raději vyhledávám komornější akce,“ přiznává muž, o němž se proslýchá, že snad i po kariéře vlastní část práv na zelenou helmu Radegast indexu pro největší bojovníky na ledě.

Jedním z nejzarytějších fanoušků Colours of Ostrava je šéf Heimstadenu Jan Rafaj. „Poslední dekádu zastupuju sponzory festivalu, který je pro region je bezvadnou příležitostí. Ten festival miluju, každý rok se na něj těším a dokonce doma upravujeme dovolenou podle toho, kdy se koná. V tomto období lákám do Ostravy taky investory a další význačné lidi, aby poznali město jinak. Moc se těším na čtyři dny, které v areálu s rodinou strávím,“ říká generální ředitel největšího poskytovatele nájemního bydlení, jenž se těší například na Twenty One Pilots, Martina Garrixe či spíkry na Meltingpotu. „V zadních řadách si určitě rád poskáču. A v neposlední řadě je to skvělá přehlídka chutí světové kuchyně!“ zdůrazňuje šéf Heimstadenu.

V minulých letech – před covidem – se na Colours of Ostrava ze známých celorepublikových tváří ukázali například herci a herečky Aňa Geislerová, Lukáš Hejlík, Jitka Schneiderová a Patricie Pagáčová či spousta toho času aktivních i vysloužilých politiků. Kdo další rozšíří pomyslné barevné album letos?