"Nabízíme vám možnost symbolicky adoptovat zvíře z ostravské zoologické zahrady. Můžete tak udělat radost nejen svým nejbližším, ale také slonům, šimpanzům, pandám, hrochům, plameňákům, žralůčkům, varanům, želvám a mnoha dalším obyvatelům ostravské zoo. Přispějete tím na jejich chov, ať už na krmení, nebo třeba na zlepšení životních podmínek zvířat," uvádí mluvčí ostravské Zoo Šárka Nováková.

Podívejte se na galerii hrochů v ostravské Zoo

Adoptovat můžete jakékoliv zvíře již od částky 500 korun na rok. "Obdarovaný od nás získá děkovný list a obrázek „svého“ zvířete," doplňuje mluvčí Zoo. Více informací o adopci pak zájemci najdou v tomto internetovém odkazu.

Obdarovat zvířata mohou lidé i přímo v areálu zoo, a to konkrétně volně žijící ptáky, pro něž je po zoo nainstalováno několik krmítek. Do nich je možné nasypat s sebou přinesené dobroty, např. slunečnicová a další semínka, příp. umístit lojovou kouli (určitě ale bez plastové síťky). Vhodné ptačí krmení si mohou zájemci zdarma vyzvednout na požádání také u vstupu do zoo.