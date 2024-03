V Pavilonu indických šelem ostravské Zoologické zahrady je další nový obyvatel. Nebyl ale přivezen jako nedávno samec lva indického, narodil se přímo zde. Jedná se o mládě binturonga, které přišlo na svět 18. února. Kromě toho se v Ostravě nedávno vylíhlo i mládě orlosupa.

Mládě binturonga. | Foto: E. Gombala

Mládě binturonga přišlo na svět poměrně záhy po svém sourozenci, takže v expozici jsou aktuálně k vidění hned čtyři jedinci této největší cibetkovité šelmy.

Samice binturonga v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava obvykle rodí svá mláďata v době, kdy už jsou jedinci z předchozího vrhu odděleni a případně převezeni do jiných zoologických zahrad.

Tentokrát však porodila výrazně dříve, takže v expozici je přítomen i její starší potomek – sameček narozený loni v květnu. Poslední mládě porodila 18. února. Soužití v rodině ale funguje dobře, takže návštěvníci mohou vidět v expozici celkem čtyři binturongy – kromě mláďat i oba jejich rodiče. Vzhledem k teplému počasí často vycházejí i do venkovního výběhu.

Mládě binturonga.Zdroj: E. Gombala

Binturong (Arctictis binturong) žije v tropických lesích od Nepálu až po Malajsii, na ostrovech Sumatra, Jáva, Borneo a Palawan. Dobře šplhá po stromech. Při pohybu ve větvích si pomáhá dlouhým chápavým ocasem (mláďata jsou schopna se za něj i zavěsit). Je aktivní převážně v noci, den tráví zpravidla spánkem v korunách stromů.

Zdroj: Youtube

I když patří mezi šelmy, je binturong spíše všežravý. Je veden v Červeném seznamu (IUCN Red List of Threatened Species) jako zranitelný druh (Vulnerable). Za posledních 30 let klesla jeho populace o 30 %! Příčinou poklesu je ničení přírodního prostředí z důvodu těžby surovin a přeměny na zemědělskou půdu. V současnosti se jedná zejména o zakládání plantáží palmy olejné. Je také nelegálně loven pro penisovou kůstku, která je využívána v tradiční čínské medicíně.

A v jedné z voliér dravců nově odchovává pár majestátních orlosupů bradatých mládě. Jedná se o méně zkušený pár, který doposud při odchovu potřeboval asistenci a pomoc chovatelů. Letos poprvé si při péči o svého třetího potomka vede skvěle a zcela samostatně.

Zdroj: Youtube

Samice orlosupa bradatého snesla 14. prosince 2023 první vejce, o které s partnerem příkladně pečovali. Po 54 dnech inkubace prvního vejce se 6. února 2024 vylíhlo mládě. Samotné klubaní mláděte proběhlo jako z učebnice, pár byl trpělivý a v pravý čas pomohl mláděti ze skořápky. Hned druhý den samice donesla na hnízdo krmení a začala mládě krmit. Nabízela mláděti malé kousky králičího masa. Mládě bylo silné, životaschopné, krásně drželo hlavičku a natahovalo se pro krmení.

Mládě orlosupa.Zdroj: E. Gombala

Po sedmi dnech začala být samice nervózní. „Při krmení mláděte se často rozhlížela po okolí a nesoustředila se na krmení. Objevilo se i pár výpadů na mládě, takže jsme museli udělat nějaká opatření, abychom samici uklidnili. Proto jsme uzavřeli cestu kolem voliér pro návštěvníky. Přestože pár spolu dobře harmonizuje, samec zatím nebyl schopen plnohodnotně nakrmit mládě, chybí mu zkušenosti se správným podáváním potravy,“ vysvětluje chovatelka Michaela Zimmermannová. To může být jeden z důvodů, proč samici vyruší každá maličkost, a proto pár potřebuje absolutní klid. První známky krmení ze strany samce chovatelé pozorovali až 14. den věku mláděte.

Přirozený odchov mláďat rodiči je nutnou podmínkou mezinárodního repatriačního projektu Návrat orlosupa bradatého do evropské přírody, do něhož je Zoo Ostrava zapojena od roku 2009 a v rámci něhož bezplatně poskytla už 18 mladých orlosupů pro vypuštění do volné přírody. Proto i nadále zůstává uzavřená cesta kolem voliér dravců.