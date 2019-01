FOTO+VIDEO/ Hluk čtyř motorů letounu blížícího se k přistání na ostravském letišti poutal k obloze zraky lidí na trase od Opavy přes Bílovec, Frýdek-Místek, Havířov, Šenov či Ostravu.

Přílet nákladního Antonova An 124 Ruslan byl očekáván. Na letiště v Mošnově přiletěl v pondělí odpoledne z německého Lipska.

Před přistáním dal přednost osobnímu turbovrtulovému letounu ATR 72 z Varšavy. Mezitím pomalu klesal podle přístrojové navigace ILS, která umožňuje automatické přibližování až k prahu přistávací dráhy.

V Ostravě se Ruslan zdržel do úterního odpoledne. Odstartoval chvíli před čtvrt na dvě. Naložen armádní technikou zamířil k jihu. Cílovou destinací byl izraelský Tel Aviv. Další let pak směřoval do Bratislavy.

V Ostravě není Ruslan, v tomto případě stroj UR-82029 v barvách ukrajinské společnosti Antonov Design Bureau, tak výjimečný, protože čas od času si ho některé firmy najímají k přepravě rozměrných nákladů, případně nákladu, který sice není až tak rozměrný, ale rozhodně má velkou hmotnost a transport má být rychlejší než doprava vlakem či lodí. Ruslan má udávanou nosnost 120 tun.

An 225 Mrija

Ještě větším letadlem, které rovněž vždy poutá pozornost všude, kde se objeví, je šestimotorová AN 225 Mrija, vůbec největší transportní letadlo světa, vzešlé právě z konstrukce Ruslanu. Mrija může ve svých útrobách převážet až 250 tun. případně 200 tun na svém hřbetu, který byl původně upraven pro transport sovětského raketoplánu Buran.

