Počty stomatologů rok od roku klesají. Lidé je budou hledat stále obtížněji.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Archiv

Najít v současnosti zubaře, který přijímá nové pacienty, je stejné, jako najít jehlu v kupce sena. Poměrně čerstvou zkušenost s tím má paní Jana Pokorná z Ostravy.

„Protože mi koncem roku má zubní lékařka oznámila, že odchází do důchodu a praxi nemá komu předat, začala jsem si hned shánět nového zubaře," začíná vyprávět.

A protože bydlí nedaleko Hornické polikliniky, vypravila se na zubní oddělení tohoto zařízení.

„Vím, že je nedostatek zubařů, ale stejně mě zarazilo, že mě byli ochotni zaregistrovat z devíti pouze dva," podivuje se po své zkušenosti, umocněné navíc „prořídlými" ordinačními hodinami stomatologů.

Po jejich detailním prostudování podle svých slov s překvapením zjistila, že v pátek zde neordinuje šest z devíti stomatologů. „To se pak nedivím, že zubní pohotovost praská ve švech," podotkla.

Kolik jich je?

A to má štěstí, že bydlí v krajském městě. Čím dále od něj, tím hůře pro pacienta s bolavými zuby.

STOMATOLOGOVÉ V OKRESECH KE KONCI ROKU 2014Karviná 148

Frýdek-Místek 124

Opava 88

Nový Jičín 79

Bruntál 39

Ostrava 227

Zdroj: Krajský úřad MSL kraje

Zjistit, kolik stomatologů v kraji nebo krajské metropoli vlastně je, není jednoduché. Na krajském úřadu jsme se dostali k číslu 726. To by měl být počet zubařů v kraji ke konci roku 2014, čerstvější data zde k dispozici nemají.

Nejvíce jich ordinuje v Ostravě 227, nejméně v Bruntále 39.

„Je to ale počet vydaných registrací. To znamená, že jeden lékař může mít dvě ordinace nebo jeden lékař zaměstnává více lékařů," vysvětlila Eva Misiačková z odboru zdravotnictví krajského úřadu.

Databáze Ústavu zdravotnických informací a statistiky nabízí data ještě o rok starší. V roce 2013 bylo v kraji zubařů 837, z toho v Ostravě 278. Jedno se ale ze zmíněných údajů vypozorovat dá, a to klesající počet.

Co mám dělat?

Za stávajících podmínek se stále častěji bude stávat, že lidé budou nového stomatologa hledat obtížně. A čím dále od „centra", tím hůř. V Bruntále například ke konci loňského roku skončili praxi další čtyři zubaři, takže na celý okres jich zbylo pětatřicet.

Jak tedy postupovat, pokud se někomu nedaří nového stomatologa nalézt nebo ho zvolený lékař odmítne registrovat, radí Oldřich Tichý ze Všeobecné zdravotní pojišťovny.

„Česká stomatologická komora zveřejňuje na webových stránkách www.dent.cz seznam zubních lékařů, kteří registrují nové pacienty. Lékař uvedený ve zmíněném seznamu by neměl odmítnout zájemce převzít do trvalé péče, v opačném případě by si klient měl vyžádat písemné vyjádření se zdůvodněním odmítnutí," radí Tichý s tím, že se lidé pak mohou obrátit na regionální pobočky zdravotních pojišťoven a zde by jim měli pomoci stomatologickou péči zajistit.

„Někdy ale nemusí být ,volný' lékař přímo v místě trvalého bydliště pacienta. Podle nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb musí být služba zubního lékaře pro pacienta dostupná v rámci dojezdové doby do 35 minut," dodává Tichý.