Jak už Deník upozornil minulý týden, zubní pohotovost u městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích má více než stoprocentní nárůst pacientů a lidé s bolestmi dlouhé čekání venku těžce zvládají. Někteří dokonce vyhledají ošetření i mimo kraj. Pobočka soukromé kliniky v Závodní ulici 2885/86 ve Vítkovicích je totiž jediným místem v kraji, kde pohotovost ordinuje v pracovní dny od 18 do 6 rána i o víkendu včetně svátků čtyřiadvacet hodin.

Její provozovatel MUDr. Lubomír Beran situaci již dříve pro Deník vysvětlil hromadnými dovolenými kolegů dentistů. Odvolává se na ně totiž většina pacientů. V Ostravě podle něj chybí, na rozdíl od Čech, kde má MUDr. Beran další stomatologickou ordinaci, recipročně domluvený zástup u kolegů pro ošetření vlastní klientely. „Jinak pro zubaře neexistuje brát si volno,“ řekl Beran.

Reakce na sociální síti



„Známý tam byl taky s akutním problémem a vzdal to. Neuvěřitelné,“ potvrdila na sociální síti Facebook zkušenost s dlouhou frontou například Marie Galňáková, když na zvýšený zájem lidí o zubní pohotovost Deník upozornil poprvé

Pomáhají i jinde, ale…

Zubní pohotovost je podle aktuálního rozpisu z krajského úřadu ve všech okresech s výjimkou Frýdecko – Místecka a Novojičínska. V nepracovní dny a svátky ji poskytují od 8 do 13 hodin nemocnice v Třinci, Karviné – Ráji, Havířově či Opavě a taktéž od 8 do 12 hodin soukromí dentisté v Bruntále a Krnově. Ostrava je však jediná, kde se ordinuje v pracovní dny večer a v noci a o víkendech a svátcích většinu času. V zázemí AJNA Dental Clinic se zubní pohotovost v Ostravě nachází od 1. června loňského roku, kdy MUDr. Beran vyhrál výběrové řízení vyhlášené krajem, kterého se zúčastnil tehdy také dosavadní poskytovatel pohotovosti - Městská nemocnice Ostrava, avšak kvůli vyšší ceně ve výběrovém řízení neuspěla. Zubní pohotovost v Ostravě se tak z Fifejd poprvé přesunula do privátní sféry.

„Raději bez banánů. Ale bez zubaře jsme za komunistů nebyli,“ poznamenává Emilie Šenkyřiková a Eliška Gwuzdichová se přidává: „V roce 1985 zas až takový nedostatek banánů a pomerančů nebyl. Zato o zubařich se to dneska říct nedá. V roce 1985 měl zubaře každý. Banány nejsou až tak důležité,“ reaguje.

Zdeněk Václavek a Philip John se zamýšlejí, nakolik jde o ostudu státu a nakolik o ostudu kraje.

„Bohužel lékaři odmítají smlouvy s pojišťovnami a jsou sami sobě pány, bohužel pro nás moc draho,“ přidává svůj názor Sarka Vinovska Kazikova.

„Však řešení je přímo v článku. Zubař má mít při dovolené domluvený zástup pro akutní případ,“ reagoval na předchozí reportáž Deníku Jan Bauch.

Co na to kraj?

Šéf odboru zdravotnictví moravskoslezského krajského úřadu Pavel Rydrych jako „jediné dlouhodobě smysluplné“ řešení spatřuje v navýšení kapacity stomatologických oborů na lékařských fakultách. K tomu, jak v Ostravě fungují zástupy zubařů pro akutní případy v době dovolené zubního lékaře a zda-li tyto zástupy někdo kontroluje, se Pavel Rydrych nevyjádřil.

Lidé oceňují péči, ale proklínají čekání, jak to vnímáte?

Spolupráce kraje s AJNA Dental Clinic vnímáme jako pozitivní. Po celou dobu korektní a bezproblémovou. Dostali jsme na ni jedinou stížnost, která byla v souladu s příslušným zákonem postoupena tomuto poskytovateli zdravotní služby k vyřízení. Jelikož se v této věci stěžovatel již neozval, byl zřejmě s vyřízením svého podnětu spokojen…

Co se dá říci ke kapacitě jediné nonstop služby v kraji?

Jeví se jako plně dostačující! Vždyť zubní pohotovost je v každé moravskoslezské krajské nemocnici v průběhu víkendů a svátků zajištěna. Kvůli nízké návštěvnosti ve všední dny, ale i obtížnosti obsadit služby lékaři a celkové neekonomičnosti provozu během pracovního týdne, bylo v minulosti rozhodnuto – se souhlasem představitelů oblastních sdružení České stomatologické komory – že zubní lékařská pohotovost zůstane celých 365 dní v roce jen v Ostravě.

Vedoucí odboru zdravotnictví moravskoslezského krajského úřadu Pavel Rydrych.Zdroj: MSK

Takže je za frontami nedostatek stomatologů obecně?

Nejen to. Z úřední činnosti i předchozích zkušeností s provozem této služby na Fifejdách v ostravské městské nemocnici víme, že více než polovina všech pacientů zubní pohotovost nevyhledává s akutními problémy – přichází si tady totiž vyřešit běžné záležitosti stomatologického rázu. Typu plomba a podobně, neboť jednoduše nemají svého registrujícího zubaře!

Po těch je poptávka jako po banánech za socialismu!

Fronta desítek čekajících lidí je bohužel poplatná dnešní době a odráží smutný fakt, že zubních lékařů v Moravskoslezském kraji, ale i v celé České republice, je nedostatek. Ačkoliv říká prezident České stomatologické komory doc. MUDr. Roman Šmucler pravý opak. Bohužel jeho tvrzení nekoresponduje se skutečností, kolik zubních lékařů ročně ukončí činnost a kolik nových si praxi otevře.

Dá se popsat, jaká je situace třeba v krajském městě?

V rámci Ostravy očekáváme v letošním roce úbytek deseti zubních lékařů. Novou praxi si zde dosud otevřel jediný stomatolog a další se chystá ordinovat od října. Celkem evidujeme v okrese Ostrava přes 200 ordinací těchto lékařů. A ani do budoucna neočekáváme zlepšení, s ohledem na věkovou strukturu zubních lékařů v našem kraji, kdy průměrně třetina z nich je důchodového věku či ve věku blížícímu se této hranici. Zároveň musíme brát v potaz, že dnes jsou technologie a postupy natolik odlišné, že nový stomatolog je z kapacitních důvodů schopen přijmout do kartotéky maximálně tisíc pacientů. Kdežto ti starší byli schopni obsloužit jich i více než dvojnásobek.

Nabízí se tedy logicky otázka, jaké by mělo být řešení?

Vzhledem ke skutečnosti, že zubař může okamžitě po dokončení studia začít ordinovat, jeví se jediným dlouhodobě smysluplným řešením zvýšení kapacity stomatologických oborů při lékařských fakultách. Aby ročně prostě absolvovalo více nových zubních lékařů.

Lékařská pohotovostní služba…

… zkráceně LPS je zde od zajištění ambulantní péče v nezbytném rozsahu v případech náhlých onemocnění či zhoršení zdravotního stavu, které však „pacienta neohrožují na životě“. A nevyžadují ani neodkladné výjezdy zdravotnické záchranné služby (ZZS, sanitky). LPS každopádně neslouží pro běžné vyšetření nebo výkony, které se dají poptávat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení. Neslouží tedy k řešení dříve vzniklých obtíží – při nichž si pacient nevyhledal včasnou odbornou péči, a které snesou odklad do doby otevření ordinací praktických, anebo ambulantních lékařů.