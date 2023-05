Hudba, tanec, výtvarka. Tři nejobvyklejší obory, kterým se mohou děti věnovat při studiu na základních uměleckých školách (ZUŠ). Nejde ale jen o oblíbené stálice, „lidušky“ přicházejí i s novinkami.

Základní umělecká škola Nový Jičín. | Foto: se souhlasem ZUŠ Nový Jičín

Co se Moravskoslezského kraje týká, tak nejvíce se učí hra na klavír, u dětí pak vede i tanec a kreslení. Tápou-li rodiče, zda svou ratolest na zušku přihlásit, pak jim v rozhodování může pomoci třeba návštěva některé z řady akcí, které umělecké školy pro veřejnost připravují.

Značný zájem o studium registruje například ředitel ZUŠ Nový Jičín Jan Machander. Škola nabízí žákům obor taneční, hudební a výtvarný. „Kromě čistě hudebního oboru máme pěvecké oddělení se 180 žáky, taneční obor s 200 žáky a výtvarný se 180 žáky. Máme stabilně vysoký počet absolventů, kteří u nás studují až třináct let, někdy i déle a nemůžeme tedy přijímat velké počty žáků. Určitý „převis“ uchazečů tedy vždy je. Nicméně nepřijatí uchazeči například do hudebního oboru mohou někdy zvážit hru na jiný nástroj či možná ještě lépe, rozvinout svou hudebnost v našem přípravném pěveckém sboru a v příštím roce se přihlásit k talentovým zkouškám znovu,“ přibližuje Jan Machander.

Cimbál i rock

Největší zájem je tady o studium hry na klavír, ale i o taneční a výtvarný obor, který každoročně připraví množství studentů k přijímačkám na střední a vysoké umělecké školy. „Nově lze studovat například sólový zpěv a hru na cimbál, či hrát v cimbálové muzice. Žáci velmi rádi hrají ve školním orchestru a v rockové sekci studia, kde slaví úspěchy i na mezinárodním poli,“ pochvaluje si ředitel.

Slezská nemocnice v Opavě se posunula blíž k dárcům z Krnova a okolí

S Dubnovou taneční scénou zaplnila aktuálně ZUŠ Nový Jičín pětkrát Beskydské divadlo, pěvecké sbory se úspěšné zúčastnily soutěží v Kaunasu a ústředního kola soutěže MŠMT v Litomyšli. „Naše tanečníky čeká 3. června vystoupení v Senátu v rámci akce ZUŠ Open. Tu oslavíme i v Novém Jičíně, 23. května se ve Smetanových sadech v dopoledních hodinách uskuteční akce pro mateřské školy pod názvem Zuška jako na dlani. Poté nás čekají červnové absolventské koncerty žáků hudebního oboru v Beskydském divadle a koncem června pak talentové zkoušky,“ vyjmenovává Jan Machander. Novojičínskou zušku lze sledovat na www.zusnj.cz.

Dobré jméno v opavském regionu

Na stejná čísla jako v předcovidových letech se v počtu žáků vrátila ZUŠ Frýdek-Místek, vzdělává se zde kolem 1250 žáků. „Převis máme mírný, přijímáme kolem tří set nových žáků. Největší zájem je o výtvarný obor, taneční a z hudebního o klavír a kytaru,“ říká ředitel frýdecké zušky Marek Slíva. Také tato škola se zapojí do ZUŠ Open, 25. května se v Sadech Bedřicha Smetany koná celodenní vystoupení souborů od těch nejmenších, až po zkušené mladé muzikanty. „Dále se 7. června podílíme na pořádání Mezinárodního folklorního festivalu ve Frýdku-Místku. Ve čtvrtek 8. června vystoupí naše cimbálové muziky a v pátek 9. června v rámci Evropského svátku hudby se na náměstí Svobody v Místku představí náš pěvecký sbor Písnička a dvě rockové kapely Rumble a Getaway,“ zve všechny zájemce na akce školy Marek Slíva.

Veškeré informace o dění ve škole lze najít na www.zusfm.cz.

Rakušan: Rodina popálené Natálky může při pocitu ohrožení požádat o pomoc

Dobré jméno má v opavském regionu ZUŠ Opava, o čemž svědčí i fakt, že žáci se sem hlásí v hojném počtu. „Zájem je víceméně konstantní, ale rodiče se začínají zajímat a hlásit děti k talentovým zkouškám dříve než v minulých letech. Ročně přijímáme kolem 250 žáků, nejvíce na hudební obor, kapacitu však pravidelně naplníme i u výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru. Daří se nám přijímat většinu talentovaných žáků. Těm, které se nepodaří umístit v prvním kole, nabízíme uvolněná místa v průběhu školního roku,“ uvádí Stanislava Lohinová z úseku propagace školy.

Nejvíce přihlášek dorazí tradičně na hru na klavír. „Máme jednadvacet učitelů klavíru a stále to není dost. Oblíbený je také zpěv a hra na kytaru, v poslední době nás ale těší i větší zájem o hru na akordeon a smyčcové nástroje. Velmi vytížený je rovněž výtvarný obor a letos se sešlo výjimečně hodně přihlášek na přípravu ke studiu architektury,“ přibližuje.

Tragédie na střelnici v Opavě. Policie prošetřuje úmrtí mladíka

Ani opavskou zušku nemine festival ZUŠ Open. Uskuteční se v pátek 26. května od 14 do 18 hodin ve Smetanových sadech za kostelem sv. Janů, dále na zahradě ZUŠ na Nádražním okruhu a ve Slezském zemském muzeu. „Diváky čeká to nejlepší ze ZUŠ Opava – orchestry, soubory, sbory, sólové výstupy, taneční vystoupení, výtvarný happening a workshopy. V Minoritu pak 12. června proběhne koncert pěveckých sborů a cimbálové muziky, v pátek 16. června se zde uskuteční slavnostní koncert To nejlepší ze ZUŠ Opava, na kterém vystoupí žáci, ocenění v celostátních kolech soutěží,“ dodává Stanislava Lohinová.

V Krnově budou mít zušku jako novou

A velký zájem o studium se už několikátý rok po sobě nevyhýbá ani ZUŠ Krnov. „Zvláště pak v konkurenci soukromé základní umělecké školy na území našeho města. V roce 2020 to bylo 136 žáků, v roce 2021 celkem 128 žáků a v roce 2022 dohromady 165 zájemců o studium. Ročně přijímáme kolem sta žáků, mezi nimiž jsou samozřejmě i absolventi všech stupňů,“ míní ředitel ZUŠ Krnov Kamil Trávníček. Mezi dětmi tady vede hudební obor, ale i ten výtvarný, literárně-dramatický a taneční.

VIDEO: Opavský trenér Petr Czudek o nedělním velkém vítězství

„Aktuálně probíhají výchovné koncerty pod názvem První krůčky k umění. Připravujeme tradiční Závěrečný koncert školního roku, Circulum na cestách a pomyslným vrcholem letošního školního roku bude Benefiční koncert na podporu nového klavírního křídla v rámci akce Piana do škol. A v novém školním roce na nás čeká nově rekonstruovaná škola, takže se těšíme, že budeme ve zcela novém kabátku,“ raduje se Kamil Trávníček.

Kolik stojí studium za zuškách? (Vybrány jen některé zušky v kraji - pozn. red.)



Hudební obor, základní studium

ZUŠ Opava – 3200 Kč/rok

ZUŠ Krnov – 1650 Kč/pololetí

ZUŠ Nový Jičín – 3750 Kč/rok

ZUŠ Frýdek-Místek – 3400 Kč/rok

ZUŠ Karviná – 3800 Kč/rok

ZUŠ Ostrava-Poruba – 2200 Kč/pololetí

ZUŠ Ostrava-Zábřeh – 3500 Kč/rok



Taneční obor, základní studium

ZUŠ Opava – 2000 Kč/rok

ZUŠ Krnov – 1300 Kč/pololetí

ZUŠ Nový Jičín – 2850 Kč/rok

ZUŠ Frýdek-Místek – 1800 Kč /rok

ZUŠ Karviná – 2700 Kč/rok

ZUŠ Ostrava-Poruba – 1800 Kč/pololetí

ZUŠ Ostrava-Zábřeh – 3500 Kč/rok



Výtvarný obor, základní studium

ZUŠ Opava – 2000 Kč/rok

ZUŠ Krnov – 1450 Kč/pololetí

ZUŠ Nový Jičín – 3500 Kč/rok

ZUŠ Frýdek-Místek – 3000 Kč/rok

ZUŠ Karviná – 2800 Kč/rok

ZUŠ Ostrava-Poruba – 1900 Kč/pololetí

ZUŠ Ostrava-Zábřeh – 3500 Kč/rok