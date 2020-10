Panuje u Pirátů s bezmála dvanácti procenty hlasů spokojenost?

Hranici úspěchu jsme určili celkem jasně. Říkala jsem, že úspěch znamená 11 procent a cokoliv nad to je příjemné překvapení. I kdyby z toho byla opozice. To platí, slavíme a jsme spokojení.

Zatímco před čtyřmi lety bylo největším skokanem voleb hnutí ANO, tentokrát jste to vy…

To nás samozřejmě těší a doufáme, že dál to bude jen lepší.

Budete očekávat nebo doufat, že vás vítězné ANO osloví pro možnou spolupráci v koalici?

Jsme si dobře vědomi toho, že vedení kraje před volbami několikrát zopakovalo, že pokud jim to vyjde, nebudou se snažit o nějakou změnu. Jsem ale bojovnice, všichni jsme bojovníci, a určitě se pokusíme dostat do vedení kraje.

Znamená to snad, že vítěze oslovíte, nebo budete jen pasivně vyčkávat?

Pogratulovali jsme úspěšným stranám a řekli jsme, že jsme připraveni jednat. Teď je míč na jejich straně hřiště. Jsme samozřejmě připraveni na pozici v opozici a zatím čekáme. Ale budeme bojovat.

Ta bojovnost z vás jen čiší. Lze tedy očekávat i z opozičních lavic konstruktivní diskuzi a to, že budete koalici bedlivě hlídat?

Pokud skončíme v opozici, tak určitě. Už v karvinském zastupitelstvu jsem známá jako jeho nejaktivnější členka. V tom rozhodně hodlám pokračovat i v krajském zastupitelstvu, ale musí to být samozřejmě v duchu konstruktivních připomínek. Chceme, aby nás partneři brali vážně. Nejde o kvantitu připomínek, ale o kvalitu. V Karviné nám už například některé návrhy schvalují a někam jsme se posunuli. To je role, která nám může slušet.

Donedávna se nevědělo, co od Pirátů očekávat, ale postupně se v regionu prokousáváte do vedení radnic, nyní jste zabodovali v krajských volbách… Co bude dál?

Teď se snažíme být nejsilnější opoziční stranou, ale do budoucna je cíl jasný – vyhrávat volby a být hlavní vládní stranou.

Překvapilo, nebo zklamalo vás něco na letošních volbách?

Ani ne tak překvapilo, jako spíše trochu naštvalo, že Moravskoslezská pirátská strana nám sebrala určitě pár stovek hlasů. Je to zbytečné, mohli jsme se přehoupnout přes dvanáct procent, což mohlo udělat i jeden mandát navíc. Jsem přesvědčená, že jim to někteří lidé mohli hodit i omylem.

Z vašich slov cítím, že jste patrně pro vytváření předvolebních koalic, a ne štěpení stran na stejném základu, viďte. Ať už se jedná o dvojí Starosty či třeba vámi zmíněné Piráty…

Ano, to bych ráda zmínila. Ukazuje se, že to vyšlo ODS a TOP 09, kteří překvapili ve volbách dobrým výsledkem. Ta spojení skutečně mají význam a fungují. Už před volbami jsme se vážně bavili o tom, že do sněmovních voleb bychom složili koalici se STAN a budeme se o tom bavit nejspíše ještě vážněji.