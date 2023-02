Když se loni vrátila z Mistrovství Evropy v paralukostřelbě v Římě, kde skončila na 9. místě, netušila, jakou bude mít její reprezentace dohru. Koncem loňského roku ji přišly z Českého svazu lukostřelby dvě faktury na celkovou částku téměř 56 tisíc korun. Důvod? Svaz prý dostal pozdě peníze od Národní sportovní agentury, navíc méně, než požadoval.

Lenka Kuncová podotýká, že v tom nebyla sama, jedna kolegyně měla údajně doplatit částku okolo sta tisíc korun. „Někteří to zaplatili celé. Asi se báli, že by to mohlo ovlivnit jejich reprezentaci, ale já nemám co ztratit. Obrátila jsem se na právníka, řekl, ať nic neplatím, když nemáme uzavřenou smlouvu,“ pokračuje Lenka Kuncová.

Nová povinnost sportovce – hradit si náklady

Ve smlouvě, kterou dostala od svazu na loňský rok, nic o úhradách nákladů není. Zato ve smlouvě pro letošní rok už se Český lukostřelecký svaz pojistil. V článku IV. - Povinnosti reprezentanta stojí, že: Reprezentant je povinen účastnit se reprezentačních akcí typu soustředění a mezinárodních závodů, na které je pozván, a to i v případě na vlastní náklady. „To přece nikdo rozumný nemůže podepsat,“ myslí si Lenka Kuncová.

Zástupcům svazu dala podle svých slov najevo, že za takových podmínek by asi s kariérou skončila. I když by se ráda zúčastnila ještě olympiády v Paříži v příštím roce. Letos jsou ještě mistrovství světa v Plzni, mistrovství Evropy v Holandsku a evropský pohár – na každý z těchto vrcholů je nutné se nominovat účastí na třech, v případě evropského poháru na dvou dalších závodech. „Nevím, kde bych na to měla brát peníze,“ posteskne si Lenka Kuncová.

Lenka Kuncová: Lyže miluji a trávím na nich každou volnou chvíli...

To, že situace dospěla, kam neměla, si uvědomuje David Šnajdr, předseda komise paralukostřelby Českého lukostřeleckého svazu. Podle něj se finanční problémy dotýkají celého parasportu. „Z té situace nejme nadšení. Svaz má omezené možnosti, jsme závislí na dotaci na reprezentaci a provoz,“ uvedl pro Deník David Šnajdr. Je si prý vědom toho, že nové povinnosti reprezentanta ve smlouvě jsou problematické, ale zatím svaz nepřišel na jiné řešení. „Buď pojedou ti sportovci na dluh nebo na nějaké zálohové faktury, anebo na dluh svazu – nemáme jinou možnost,“ dodává.

Peníze přišly až po sezoně

Problém vznikl tím, že Český lukostřelecký svaz nedostal včas peníze od Národní sportovní agentury (NSA). „Nechci všechno házet na hlavu agentury, ale vázla tam komunikace. Asi cítili tlak z různých stran,“ míní šéf komise paralukostřelby David Šnajdr. Upozornil, že při rozhodování, koho poslat na finále evropského poháru v polovině září 2022, neměl svaz představu, kolik procent z požadované částky dostane. Kolem 17. října teprve přišly osobní rozpočty na pět reprezentantů lukostřelců, což bylo měsíc po sezoně. „Něco z toho se zpětně přefakturovalo, pět se snažilo i pomoci ostatním, kterým přišly faktury na úhradu nákladů při účasti na mistrovství Evropy,“ popisuje David Šnajdr.

Letošní rok nevidí nijak optimisticky. Říká, že zatím ještě nebyla ani vydaná výzva na rok 2023. Zpracování podle něj trvá asi měsíc, než přijde rozhodnutí, může být konec léta. „Takže vůbec nevíme, jestli dostaneme peníze, a kolik. A mezitím proběhne celá sezona. Co máme sportovcům říkat? Nejezděte?“ ptá se David Šnajdr.

Pro potřeby paralukostřelby žádal prý svaz loni NSA asi o 940 tisíc korun na administrativu, letenky, cesťáky, vedení výpravy, schůzovné, pronájmy při soustředěních a podobně. V půli prosince podle jeho slov dostal asi 490 tisíc korun, tedy méně než polovinu. Okolo 20. prosince proto rozeslal zmíněné faktury. „Svaz lukostřelby neměl jinou možnost. Nedělám si iluzi, že letos to bude včas a před sezonou,“ podotýká Šnajdr s tím, že je sice pravda, že se občas někdo ozve jako sponzor, ale jinak by se museli spolehnout na půjčku.

Za zpoždění dotací prý mohly vady u žadatelů

Jakub Večerka, vedoucí kanceláře předsedy NSA a tiskový mluvčí agentury Deníku sdělil, že Národní sportovní agentura obdržela v rozpočtu na rok 2022 o 22 procent méně financí než v roce 2021. Během roku se jí pak ještě podařilo vyjednat s ministerstvem financí zhruba 400 milionů, ale to bylo na drahé energie. Českému lukostřeleckému svazu podle Večerky dala NSA loni dotaci zhruba o třetinu vyšší než v předchozím roce.

Frenštátští ocenili i sportovní legendy

„To, že má Národní sportovní agentura méně peněz, ještě neznamená, že všichni žadatelé dostanou méně peněz, ročně zpracujeme zhruba dvanáct tisíc žádostí o dotace a rozhodně se nedá říci, že by všichni žadatelé měli sníženou dotaci. Dotace se vypočítává na základě předem daných a transparentních kritérií a nelze její výši jakkoliv předjímat,“ tvrdí Jakub Večerka s tím, že NSA oznamuje žadatelům výši dotace v rozhodnutí o udělení dotace přesně podle dotačních pravidel. Podle něj již byly letos vypsané tři dotační výzvy na financování parasportu a další budou během února. „U vypsaných dotačních výzev je vždy uvedena i celková alokace dané dotační výzvy,“ dodává Jakub Večerka. K loňskému financování poznamenává, že jedním z hlavních faktorů zpoždění bylo veliké množství vad u žadatelů, které museli vyzývat k nápravě.

„I když měl některý svaz žádost v pořádku, muselo se čekat, dokud nenapraví své chyby ostatní žadatelé. Zároveň se kvůli menšímu finančnímu ohodnocení v porovnání s jinými úřady v Praze nedaří dlouhodobě zajistit pro oddělení parasportu kvalitní dotační odborníky,“ podotkl Jakub Večerka.

Podle informací, které Deník získal, se v případě Lenky Kuncové našel sponzor, který za ní faktury uhradil. (ipa)