Vaše výhra bude pocházet z firmy Stromečkárna . Celý příběh dnešní Stromečkárny začal zhruba před 25 lety, kdy její vizionáři na poli za domem vysadili první borovice. Dnes už je vše jinak a vánoční stromečky jsou pěstovány na plantážích vyhrazených jen pro tento účel a nejsou to jen borovice, ale také smrky a jedle.

Máte zájem o jeden poukaz na vánoční stromeček? Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a zaslat ji do pátku 10. prosince 2022 do 10 hodin na e-mailovou adresu: hana.patkova@denik.cz pod heslem STROMEČEK, a to se svým jménem a telefonním číslem.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

Kolikátou sezónu letos zahájí Stromečkárna se svým prodejem čerstvě řezaných stromků z plantáže v Bašce?



- Druhou

- Čtvrtou

- Šestou

Z došlých odpovědí vylosujeme 5 šťastných výherců, kteří od nás obdrží poukaz v hodnotě 500,- Kč.

POZOR! Poukazy budeme zasílat poštou nebo si je můžete osobně převzít na pobočce v Ostravě.

*Soutěž podléhá všeobecným pravidlům soutěží pořádaných společností VLTAVA LABE MEDIA a.s., která najdete zde.