I proto je další setrvání Ivo Vondráka v předsednictvu hnutí nejisté. V rozhovoru pro Deník také odmítl spekulaci, že zvažoval možnost kandidovat na post prezidenta. Jak s odstupem času hodnotíte svou volbu veřejně podpořit generála Pavla? Řekl jsem to naprosto jasně a svůj názor neměním. Po sobotní tiskovce Andreje Babiše navíc tvrdím, že se potvrdilo, co jsem říkal. A to je to, že prezident musí mít noblesu, což Andrej Babiš svou tiskovou konferencí popřel.

Z hnutí ANO se na vás snesla ostrá kritika. Označují vás za zrádce a podrazáka. Co si o tom myslíte?

Samozřejmě je to otázka toho, jak tito lidé vnímají svůj vztah k Andreji Babišovi. Nejsem zastáncem toho, co dřív bylo kultem osobnosti. Politická strana je demokratická a má v ní být pluralita názorů. Dle mého názoru oddanost není to, co by mělo stranou či hnutím hýbat. Má být o myšlenkách, vizích a o tom, jak je naplnit. Vnímám, že se to spoustě lidí nelíbí, na druhé straně dostávám i zprávy od lidí, kteří mě v mých názorech podporují.

Budete kvůli dění posledních dní zvažovat konec v hnutí ANO?

Nezveličoval bych to. Pokud se ukáže, že hnutí ANO není schopno vrátit se k původním hodnotám a nestane se opět catch-all-party pro všechny lidi, je mé setrvání na pováženou, ale to si musí rozhodnout členové hnutí jako takového. Oni si musí říct, kam chtějí, aby se hnutí ubíralo. Že uvažuji o konci v hnutí? To je takto špatně definováno. Nyní o tom neuvažuji, ale je třeba si říct, jaká bude budoucnost hnutí ANO, a pokud se ubere směrem, který považuji za důležitý, tedy že bude opět catch-all-party s uznáním liberálních hodnot, myslím si, že zůstanu. Pokud ale takovým nezůstane a bude hnutím, v němž, když někdo řekne názor, je ihned zrádcem a podrazákem, pak to není hnutí, v němž bych chtěl být.

Diskutujete současné téma s některými kolegy z hnutí v regionu, nebo je to čistě vaše sólo přesvědčení?

Vyjádřil se k tomu i primátor Tomáš Macura. U volby prezidenta máme každý své občanské právo zvolit si hlavu státu, není to o stranické politice. Pořád to zdůrazňuji. Je to o volbě prezidenta, který má být nadstranický. Je to o tom, že strana navrhla kandidáta a vyjádřila mu podporu, to je dané. Ale nemyslím si, že by se uvnitř mělo něco víc řešit. Volba hlavy státu je právo každého občana.

Byla tiskovka Andreje Babiše po prvním kole voleb onou poslední kapkou, kdy jste si řekl, zda to má ještě cenu, nebo ta stále nepadla?

Stále se situace může vyvinout jakýmkoli způsobem, nejsem to nyní schopen odhadnout. Názor několika lidí kolem Andreje Babiše není validním názorem celého hnutí, protože to přece nemusí znamenat, že je to i názor všech ostatních členů hnutí ANO. Nyní se asi budou konat sněmy, podle mě se to bude muset rozhodnout. Je otázka, jakým směrem se bude hnutí dál ubírat. Propadáme se v politice, kterou jsme chtěli dělat, ta je nyní velmi levicová, často ignoruje realitu toho, co potřebují podnikatelé, střední třída. Je tu mnohem víc věcí k řešení.

Zaznívají i názory, že je to z vaší strany „bojkot“ proto, že jste sám zvažoval kandidaturu na prezidenta. Můžete toto odůvodnění vyvrátit?

Je to nesmysl, kdybych o tom uvažoval, kandidoval bych. Je to nesmysl, mám své práce dost, nedovedu si představit, že bych ve funkci hejtmana a předsedy sněmovního školského výboru měl ještě absolvovat prezidentskou kampaň. Odmítl jsem to a vnitřně o tom nebyla žádná diskuze. Snahy, že jsem zhrzený, mě pobavily.

Takže jste tyto úvahy také slyšel?

Slyšel. Zaznívalo to i mezi členy hnutí, a to i dříve a v tom smyslu, že bych skutečně měl kandidovat, ale já to nikdy nebral vážně. Kdybych chtěl kandidovat na post prezidenta, stoprocentně bych šel cestou získání hlasů jako Petr Pavel nebo Danuše Nerudová, tedy od voličů. Je to spíše o podpoře lidí než politiků, prezident má být nadstranický. Kdybych o tom tedy uvažoval, tak jedině takto.