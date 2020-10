Radek Hlaváček odešel z Ústí nad Labem před lety do Kanady. Poslední dobou se podnikatel z Vancouveru začal častěji vracet do Čech, popularizuje tu látku kanabidiol (CBD) obsaženou v konopí. Podle něj i řady vědeckých studií má CBD řadu léčivých účinků. Vedle jiných svých firem si Hlaváček nedávno založil i tu na distribuci produktů s CBD. Je to pro něj prý ale spíš srdeční záležitost než byznys.

Kanabidiol (CBD)

je obsažen v konopí vedle psychoaktivního tetrahydrokanabinolu (THC). Má podobnou chemickou strukturu jako THC, ale jeho fyziologické účinky jsou odlišné. CBD nemá intoxikační účinky, takže se při jeho užívání nedostanete do „rauše“ jako u THC. Odborníci hovoří o tom, že CBD má řadu léčivých účinků. 10 ml oleje s 10 % CBD vyjde zhruba na 1 500 korun.

Jak jste se dostal k CBD?

Měl jsem několik firem a kvůli velkému pracovnímu vytížení jsem byl neuvěřitelně vystresovaný. Víc než dva roky jsem nemohl spát. Skončil jsem v nemocnici. Když mi někdo na mé problémy doporučil kanabidiol, nejdřív jsem se mu vysmál. Přesto jsem ho zkusil a skutečně mě po nějakých třech měsících užívání zklidnil. Teď s CBD večer lehnu, do pěti minut jsem v hlubokém spánku a ráno vstávám svěží.

To bylo před deseti lety, kdy konopí ještě ani v Kanadě nebylo legální. Jak jste se k látce dostával?

Byl jsem tam asi jeden z vůbec prvních lidí, který mohl pěstovat konopí pro zdravotní účely. Kanada byla v benevolentním přístupu vůči lékařskému užívání této rostliny po Uruguayi druhá na světě. Spolu s dalšími několika tehdejšími uživateli v Kanadě jsme fungovali jako komunita, radili jsme si, jak z CBD dostat co nejvíc.

Co kromě vašich osobních zkušeností hovoří pro to, že je CBD zdraví prospěšné? A co všechno kromě nespavosti léčí?

O jeho příznivých účincích pro lidské tělo existuje na 700 studií od vědců z celého světa. Podle nich je CBD antivirový, antibakteriální a protizánětlivý. Funguje tak nejvíce ve spojitosti s nervovými onemocněními jako Parkinsonova a Alzheimerova choroba či epilepsie. CBD pomáhá i lidem s rakovinou na nepříjemné vedlejší účinky chemoterapie. Vhodný je ale i pro sportovce po výkonu pro regeneraci svalů.

Jak se CBD dostává do organismu?

Nejlépe to jde inhalací. Květů konopí, ale ještě lépe extraktů. V nich vydrží CBD dlouho, například v 94procentním oleji v lednici i půl století. Víme přesně, jaké složení tento olej má, zatímco v květech je až 1400 různých látek. A pacient tak nemá zaručeno, že z nich vždycky dostane stejný obsah. CBD se dá užívat i jako kapky.

Do Čech teď často jezdíte kvůli popularizaci využití konopí pro zdravotní účely. Jak to prakticky vypadá?

Setkávám se s lékaři a manažery v nemocnicích, ale i s poslanci, popisuji jim pozitivní efekt CBD na pacienty. Testují ho už ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. V českobudějovické nemocnici přivítali náš dar CBD produktů k posílení imunity zdravotnického personálu „v první linii“ během jarní fáze koronaviru v Čechách. Byl jsem také v Krajské zdravotní v Ústí. Tam jsem ale příliš nepochodil, nechtějí CBD jako součást léčby.

Produkty s CBD se v Čechách prodávají on-line, odnedávna ale také v automatech na ulici. Třeba v Ústí před hernou. Je to správně?

Ty automaty by měly být spíš před lékárnou nebo v nemocnici a doplněny poučnou brožurkou. Také by nemusely mít křiklavou zelenou barvu, aby neasociovaly marihuanu s psychoaktivním THC. Ale lidé, kteří v Čechách začali tyto takzvané CBDmaty provozovat, to dělají srdcem a pořád se učí. Zatím ostatně můžou podnikat jenom tam, kde je pustí. A vůči konopí panuje v tuzemsku stále spousta předsudků. Včetně toho technického nikoli s omamnými, ale s léčivými účinky.

Jak se distribuují podobné produkty v Kanadě?

Krámky jsou tam na každém rohu, nejen s CBD produkty, ale i s produkty s THC. Když by v Čechách panoval stejný právní stav jako teď v Kanadě a porovnali bychom zasíťování podobných obchodů v mém domovském Vancouveru, na Mírovém náměstí v Ústí by byly takové krámky dva, v celém městě deset. Tak rozvětvená síť se v Kanadě vytvořila prakticky ihned po změně zákona ohledně užívání konopí před dvěma roky.

Odkud do všech těch produktů berou výrobci surovinu?

Jedna z největších firem v Kanadě vlastní tisíce hektarů, na nichž má postaveny skleníky, kde pěstuje konopí. Kousek od místa, kde ve Vancouveru žiju, je jiná obrovská pěstírna o rozloze velké části Ústí. Produkty odsud jsou mimochodem i na českém trhu.

Zní to jako obrovský boom obchodu s konopím. Nezměnili politici v Kanadě od té doby, co ho legalizovali, názor?

Statistiky nehovoří nic o větší míře bouraček ani předávkování kvůli legalizaci konopí. Lidi to baví, jsou v pohodě, tak proč jim házet klacky pod nohy. Navíc i politici jsou obchodníci a když jim do státní kasy padají zajímavé peníze z daní, jsou v pohodě i oni.

Proč jste emigroval z Čech jen krátce před rokem 1989?

Byla ve mně vnitřní nespokojenost, neviděl jsem se v tehdejším systému, nenaplňoval mě. To, že krátce potom přišla sametová revoluce, bylo snad naschvál. Utekl jsem s kamarádem, jeli jsme na výstavu psů, ale bez psa. Úřady se v té době nad takovými věcmi už asi ani nezamýšlely. Moje žena, také Ústečanka, přijela potom za mnou do Švýcarska, odkud jsme v roce 1991 emigrovali do Kanady.

Jak často býváte v Ústí?

Poslední dobou jsem do Čech létal na pár týdnů asi dvakrát do roka, většinou jsem nakonec zůstal pár měsíců. Nejdelší to bylo ale teď naposledy. Přiletěl jsem v březnu ještě před Covidem, odletěl kvůli všem známým omezením až v říjnu.

Radek Hlaváček

se narodil v roce 1969 v Ústí nad Labem, vystudoval zdejší průmyslovku. Krátce pracoval jako mistr v místním podniku zaměřeném na neonovou reklamu. Půl roku před sametovou revolucí emigroval do Švýcarska, kde žil dva roky a živil se na stavbě. V roce 1991 odešel se svou ženou do Kanady. Dnes žije ve Vancouveru, má dvě děti. Do minulého roku vlastnil firmu prodávající zařízení do autodílen. Dosud vlastní společnost na technologii na těžbu ropy a nafty. Nedávno založil i firmu Unique Therapeutics distribuující produkty s CBD.