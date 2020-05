Některé ženy se bojí rizika vzniku krevních sraženin neboli trombóz, souviset to může i s tím, že užívání hormonů pro ženy přestalo být "trendy", řekl ČTK. Prodej první hormonální antikoncepce, tablety Enovid, začal přes 60 lety.

"V průzkumu Fóra antikoncepce, byly z důvodů, proč ženy neužívají hormonální antikoncepci, nejčastěji uváděny právě strach z trombembolické nemoci a poté obavy z přibírání na váze," uvedl Fait. Více než čtvrtina žen průzkumu podle něj uvedla, že nemá konkrétní důvod. Pětina žen podle průzkumu fóra nepoužívá při sexu žádnou ochranu.

Vrcholu v užívání a dodávkách na trh dosáhla Česká republika zřejmě v roce 2007, kdy bylo na trh dodáno 3,49 milionu balení hormonální antikoncepce za zhruba 1,16 miliardy korun.

Antikoncepci užívá 49 procent žen

V tomto roce antikoncepci užívalo 1,38 milionu žen, při přepočtu na ženy ve věku od 15 do 49 let, což se považuje za plodný věk, to bylo 547 žen z tisícovky. Většina žen dávala přednost klasické antikoncepci (1,22 milionu žen) před nitroděložními tělísky či jinými nitroděložními prostředky (165.532 žen).

Od té doby se dodávky i počty žen snižovaly. V roce 2019 bylo na trh dodáno 1,91 milionu balení. Jejich hodnota bez DPH a obchodní přirážky činila předloni 792 milionu korun, což je nejméně od roku 2004. Podle loňského průzkumu používalo antikoncepci předepsanou lékařem 49 procent žen mezi 18 a 24 lety.

"Lehce narůstá počet uživatelek nitroděložních tělísek," uvedl Fait. Více se prodávají také nouzová antikoncepce, kterou lze použít po nechráněném styku. V ČR je tato metoda dostupná od roku 2000, do roku 2015 byla vázaná na ověření věku v lékárně. V loňském průzkumu přiznala její použití asi čtvrtina respondentek.

Užívání antikoncepce má své odpůrce a zastánce i mezi odborníky. Někteří lékaři vystupují proti tomu, aby se antikoncepce předepisovala mladistvým, a dávají dlouhodobé užívání antikoncepce do souvislosti s pozdějšími problémy s plodností. Jiní lékaři tato tvrzení odmítají.