Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), který v lednu oslaví 50 let, za dobu své existence v podstatě nezměnil své zaměření. Podle současného ředitele Michala Stiborka se potvrzuje, že specializace byla nastavena správně a není třeba ji měnit nebo rozšiřovat. Budoucnost vidí ředitel v rozvoji a zdokonalení toho, co IKEM nabízí. Nemocnice uvažuje například o robotických operacích, které by byly šetrnější k pacientům.

Ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Michal Stiborek. | Foto: ČTK / ČTK

IKEM vznikl jako specializované centrum pro výzkum a léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantace orgánů, diabetologii a léčbu poruch metabolismu pro pacienty z celé ČR. V těchto oblastech se podle ředitele snaží dosáhnout nejlepších výkonů. „Snažíme se do České republiky zavádět nejnovější trendy, co ve světě jsou. Ale vždycky je to v rámci oborů, které děláme,“ řekl ČTK Stiborek. Nemocnice by se v budoucnu chtěla více věnovat angiologii, tedy léčbě nemocí cév, což ale souvisí s činností kardiologického centra IKEM.