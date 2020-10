„Myslím, že toto náročné období změnilo zdravotnictví celkově. Pokud mohu mluvit za sebe a snad i za sestry, tak náš kolektiv se tím více semknul. Snažily jsme se a i nadále se snažíme chránit naše pacienty od možného rizika nákazy zvenčí. Samozřejmě každý tuto situaci zvládá jinak a my to musíme rozpoznat a vycítit, a i tak s nimi jednat. Snažíme se jim být po psychické stránce oporou, 'neodbýt' si tu naši zdravotní péči a jet zas dál, ale popovídat si s nimi. Zvlášť, když se musely přerušit návštěvy rodinných příslušníků. Kolegyně mi sdělovaly, že se jim zvýšil počet telefonátů z okruhu jejich pacientů, a mnohdy i v pozdních večerních hodinách a o víkendech,“ řekla na úvod Jana Fenyková.

Podle ní byl nárůst pacientů domácí péče enormní zvlášť v prvních měsících pandemie. Na otázku, jestli se bojí v tak vypjaté situaci, jako je ta současná, odpověděla jako člověk na svém místě. „O sebe se nebojím. Myslím, že my, zdravotníci, máme trochu jinou imunitu než jiné profese. Ale samozřejmě se musíme chránit, abychom svou nerozvážností nebo neopatrností nenakazili sebe a následně naše pacienty a neohrozili je na zdraví či životě. Z toho strach máme,“ uvedla.

S tím souvisí už vcelku zažitý postup sester domácí péče. Už to není jen tak přijet za pacientem, vystoupit z auta a jít k němu domů. Ještě před tím musí každá sestra absolvovat celý proces oblékaní ochranných pomůcek. „Před vstupem do domácností našich pacientů musíme dodržovat všechna opatření. Sestra musí mít nasazenou roušku nebo respirátor FFP2, jednorázové rukavice a návleky na obuv. Pokud by to byl pacient v karanténě, s podezřením na nákazu covid-19 nebo dokonce pacient covid-19 pozitivní, tak sestra obléká další ochranné pomůcky - jednorázovou kombinézu nebo empír plus jednorázovou pláštěnku, ochranné brýle a štít,“ popsala Jana Fenyková.

Tím to ale zdaleka nekončí. „Po ošetření pacienta a opuštění bytu či domu vše sundá a uloží do igelitového pytle (tento infekční materiál dáváme odvážet do spalovny specializovanou firmou), důkladně odezinfikuje použité pomůcky a uloží si je zpět do boxu. Samozřejmostí je bezdotykový teploměr a novinkou je kapesní UVC sterilizátor, kterým si do pár vteřin, tedy mezi přejezdem od pacienta k pacientovi, vydezinfikuje roušku, mobilní telefon, klíče,“ doplnila.

Zároveň ale připustila, že potíže jsou někdy s rodinnými příslušníky, kteří nechtějí nosit roušku. „Stejně jako jsou vysoké požadavky co se ochrany týče kladeny na nás, máme i my požadavky na pacienty a jejich rodinné příslušníky - všichni přítomní v domácnosti by měli mít před vstupem sestry nasazenou roušku. Bohužel s tím v tomto období takzvané druhé vlny dost bojujeme, protože málokdo toto pravidlo dodržuje,“ dodala a připojila jedno poděkování.

„Chtěla bych poděkovat i ředitelce Oblastního spolku Českého červeného kříže v Kutné Hoře Michaele Němečkové, která na začátku tohoto složitého období téměř nepřetržitě seděla u počítače, vyhledávala, telefonovala a objednávala ochranné pomůcky pro nás sestry, abychom byly chráněny i my samy a neohrozily naše pacienty,“ uzavřela Jana Fenyková.