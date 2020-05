Vědci objevili nové mutace koronaviru. Jedna z nich je znepokojivá

Pokud se viry šíří několik měsíců a nakazí více než tři miliony hostitelů, je to dostatečně dlouhá doba na to, aby se vyvinuly a změnily. Některé - jako třeba chřipka - mutují dokonce hodně, což pro vědce znamená nutnost neustálého přizpůsobování vakcín tak, aby neztratily účinnost a nemoc zůstala pod kontrolou. S koronavirem se to má trochu jinak.

Vědci intenzivně zkoumají nový typ koronaviru. Najít vakcínu je nyní velmi důležité. | Foto: Shutterstock