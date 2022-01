Dobré zprávy. Omikron méně napadá plíce, ukazují výsledky šesti studií

ČTK

Výsledky šesti dosud publikovaných studií naznačují, že nová varianta koronaviru omikron méně napadá plíce, ale snáz infikuje horní dýchací cesty, tedy buňky v krku. Podle vědců by to mohlo vysvětlovat, proč omikron zřejmě způsobuje mírnější průběh onemocnění covid-19, je méně smrtící, ale zároveň je nakažlivější než předchozí varianty, napsal deník The Guardian.

Covidové oddělení v nemocnici. Ilustrační snímek | Foto: ČTK