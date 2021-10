Mléko a mléčné výrobky ovšem mají na naše tělo efekt především blahodárný. Jejich zařazením do jídelníčku můžeme přirozeně podpořit zdraví a mnoha nemocem předcházet.

Rostlinné nápoje se od mléka liší nejen chuťově, ale hlavně nutričně. Jsou to de facto sacharidové nápoje, které neobsahují téměř žádné bílkoviny. Proto musíme hledat chybějící živiny z jiných zdrojů.

Reakce vyvolává zejména bolesti břicha, průjem – mnohdy s krví ve stolici –, může se projevit i kopřivkou či ekzémem. ABKM se řadí mezi nejčastější potravinové alergie u dětí do tří let, zatímco u dospělých je spíše výjimečná,“ líčí nutriční specialistka za Zdravého stravování.

Co vlastně způsobuje alergii na mléko? „Alergie na bílkovinu kravského mléka je závažnější a funguje na zcela odlišném mechanismu než laktózová intolerance. Při alergii na bílkovinu kravského mléka (ABKM) dojde k přehnané reakci imunitního systému.

Při výrobě sýrů majorita laktózy přechází do syrovátky, takže obsah laktózy v tvrdých sýrech je skoro nulový,“ říká Kateřina Šimková.

Odbornice také upozorňuje na specifické potřeby některých skupin populace. „Nastávající maminky by si měly dát pozor na plísňové a čerstvé sýry z nepasterizovaného mléka z důvodu rizika přítomnosti zárodků mikroorganismů.

Například řecké jogurty jsou z pohledu vysokého obsahu bílkovin nutričně hodnotnější. I tady je však nutné sledovat složení a poměr bílkovin a tuku. Mléčným kvašením se mnohanásobně zvyšuje obsah vitaminů C, K a B, proto bychom měli do jídelníčku zařadit i kysané mléčné výrobky,“ radí výživová specialistka.

„Pokud si hlídáme nízký kalorický příjem, bude nás zajímat obsah tuku a cukru. Z tohoto pohledu bychom měli sáhnout po sýrech s podílem tuku do 30 procent. Takový sýr bude mít i vyšší obsah bílkovin. Například olomoucké tvarůžky se mohou pochlubit nízkým obsahem tuku, ale mají v sobě hodně soli.

Mléko a mléčné výrobky představují zásobárnu kvalitních bílkovin, vitaminů D a A či dobře využitelného vápníku. Hodnota této využitelnosti se uvádí dokonce kolem 30 až 35 procent, zatímco u máku, který na 100 gramů obsahuje vápníku více než mléko, je to pouhých pět procent. Navíc porovnejte sami, jak snadno vypijete 100 mililitrů mléka a jak těžko sníte 100 gramů máku.

