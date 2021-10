Těžký zápal plic, otrava krve, zánět mozkových blan či akutní zánět středního ucha. To je výčet jen některých onemocnění, která může mít na svědomí bakterie Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok. Očkování proti pneumokoku je v České republice nepovinné, to však neznamená, že je méně důležité.

Očkování proti pneumokoku je v České republice nepovinné | Foto: Shutterstock

Co to vlastně pneumokok je a jak moc hrozí, že se s ním setkáme? Jedná se o bakterii, která se vyskytuje poměrně běžně. Mezi lidmi je široce rozšířená, a to od kojeneckého věku až po seniorský.