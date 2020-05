Podle Prima CNN Prymula uvedl, že "projekt není životaschopný", to ale náměstek na dnešní tiskové konferenci odmítl. Podle něj jsou ale odborné důvody, proč není vhodné volit vakcínu inaktivovanou, tedy připravenou z usmrceného viru.

"V současné době ve světě je asi 94 kandidátních vakcín, z nichž osm se dostalo do fáze, kdy začaly klinické testy. Z tohoto počtu je naprosté minimum inaktivovaných," uvedl s tím, že jedna měla úspěch na makakovi.

Univerzální vakcína

Zásadním problémem při vývoji vakcíny je podle něj to, že se zatím u tohoto koronaviru přesně neví, jakým způsobem vyvolává imunitu a jak je dlouhodobá. "Virus v této usmrcené podobě - a těch zkušeností je celá řada - nemůže vyvolat takovou imunitní odpověď jako virus živý," doplnil.

Poslední současný trend je podle Prymuly, který byl také předsedou České vakcionologické společnosti, vyvíjená vakcína, která by byla univerzální proti všem koronavirům. "Neměla by to být vakcína, která cílí na části viru, které jsou specifické právě pro tento typ, ale části obecné i pro SARS nebo MERS," řekl. Taková by podle něj znamenala větší stabilitu a dlouhodobější působení.

První fáze skončí do dvou měsíců

První fáze preklinického výzkumu českého projektu, má být podle vedoucí týmu, přednostky Oddělení preventivní kardiologie IKEM a poslankyně za ANO Věry Adámkové, uzavřena asi do dvou měsíců. Ty ukážou, jestli má cenu přistoupit k dalšímu klinickému testování. V IKEM by se pak vakcína měla zkoušet na myších a potkanech.

Sedm členů Učené společnosti ČR v čele s předsedkyní mikrobioložkou Blankou Říhovou vyjádřilo v prohlášení pochybnosti o takovém výzkumu. Projekt tak, jak byl prezentován, podle nich vzbuzuje pochybnosti, zda jeho autoři mají dostatek zkušeností s vývojem vakcín a chováním virů.

Pozastavili se i nad plánovanými náklady v řádu desítek milionů korun, o nichž v pondělí mluvila Adámková. Podle dnešního vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) jde o náklady na první fáze, pokud by došlo na výrobu, byly by vyšší. Odborníci ze zapojených státních institucí podle Adámkové pracovali na vývoji dosud zdarma. Kritiku ona i ministr odmítli, vědci by jim spíš měli nabídnout pomoc.

O vývoj vakcíny se snaží v mnoha zemích, ve fázi studií je i příprava léku. Evropská komise v pondělí zahájila dárcovskou konferenci a za první den získala na vývoj vakcíny a léků 7,5 miliardy eur (205 miliard korun). Japonsko a Kanada přislíbili přes tři čtvrtě miliardy, Německo a Francie půl miliardy. Česko se bude podílet asi 750.000 eur (asi 20 milionů korun). Podle ministra je v případě vakcíny důležitá soběstačnost ČR.