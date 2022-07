Buďte se svými rodiči, nyní již seniory, den nebo dva a pozorujte, jaký je jejich denní režim, co pijí, co jí a jak často. Sledujte, jestli nejí někde v koutě zbytky od včerejšího oběda. Zeptejte se jich, co obědvají, a nespokojte se s odpovědí: ‚Něco si uklohním a mám to na tři dny…‘ Zvláště pokud víte, že vaše maminka byla vždy gurmán a měla jídlo ráda. Znamená to, že se odbude, její jídlo nebude moc kvalitní a čerstvé a zcela určitě už na něj nebude mít třetí den chuť. Na co tedy v jídelníčku seniorů dohlédnout?

Pozor na nedostatek tekutin

Častým a možná i největším problémem jejich stravovacího režimu je dehydratace. Podle Boženy Juraškové, předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti, mívají senioři mylnou představu o tom, co jsou to vhodné tekutiny. Za tekutiny považují například kávu nebo pivo. Přitom káva i alkohol dehydratují. Stává se tak, že jejich celkový denní příjem tekutin se skládá ze dvou káv, vody na zapití léků a z polévky k obědu, což představuje asi 500 ml přijatých tekutin místo doporučovaných 1500 ml.

I když to na první pohled nemusí být znát, může být senior podvyživený. Zaměřte se také na to, co vypije.

Jejich nedostatečný příjem je hlavně důsledkem toho, že ve stáří ztrácíme pocit žízně. Problém navíc mohou umocnit i další faktory, jako jsou horší mobilita, špatné polykání nebo obava z častého močení. Výsledkem mohou být záněty močových cest a zmatenost, která zase může vést k pádům a úrazům, jako jsou například zlomené krčky.

Drahota trápí důchodce, žádat o dávky se stydí. Přečtěte si, co jim nabízí stát

Jak poznat, že je váš blízký dehydrovaný? „Bohužel na stavu kůže to nepoznáte. Nejlépe je to vidět na jazyku. Pokud je vlhký, je hydratace dostatečná. Jakmile uvidíte suchý jazyk s hnědým, až popraskaným povrchem, je to jasná známka dehydratace,“ vysvětluje Jurašková. Dalším znakem je zhuštěná, tmavě zabarvená moč a celkové zahuštění vnitřního prostředí, což se může projevit například zhoršeným vykašláváním.

Pokud budete se svými rodiči celý den, zkuste se zaměřit na to, co za den vypijí. Možná budete překvapení, jak málo tekutin to je. Gerontoložka Jurašková svým pacientům doporučuje připravit si do lednice džbán s mátovým čajem oslazeným medem a ochuceným citronem. Čaj je možné upíjet během celého dne. Vhodné jsou i minerálky, které je dobré střídat i kvůli obsahu různých minerálů. „Myslím si, že je dobré seniorům vysvětlit, proč by měli dostatečně a správně pít, a uvést všechny nepříjemnosti a možné komplikace s dehydratací spojené. Ze své praxe vím, že si nechají poradit. Sami chtějí zdravotním komplikacím předcházet a být tak co nejdéle soběstační,“ líčí své letité zkušenosti Jurašková.

Když svaly zeslábnou

V lidském těle máme na 600 svalů, které tvoří 40 až 50 procent naší tělesné hmoty. Mají význam nejen pro naše pohybové schopnosti, ale také pro náš metabolismus. Čím více svalů máme, tím vyšší může být náš energetický příjem. Stárnutí je bohužel provázeno postupnou ztrátou svalové hmoty a tím i svalové síly. Seniorům proto hrozí sarkopenie neboli svalová slabost. Ta oslabuje imunitu, zhoršuje rekonvalescenci, a pokud je senior náhodu hospitalizován, prodlužuje i pobyt v nemocnici. Prevencí sarkopenie i způsobem, jak s ní bojovat, je dostatečný příjem kvalitních bílkovin.

NAŠE EXPERTKA



MUDr. Božena Jurašková, Ph.D

Předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, vedoucí subkatedry geriatrie, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, III. interní gerontologická a metabolická klinika FN v Hradci Králové

Světová zdravotnická organizace doporučuje 0,8 g bílkovin na 1 kg váhy dospělého člověka. U seniora se toto množství navyšuje na minimálně 1 g bílkovin a při zvýšené potřebě to může být až 1,5 g bílkovin na kilo tělesné hmotnosti i více. Stejně jako u dospělých lidí je důležité i správné načasování. Každé jídlo by mělo obsahovat 20 g kvalitních bílkovin. Vyšší dávky v jedné porci již tělo nemusí vstřebat a vyloučí je jako přebytečné.

Za prevenci sarkopenie se považuje i fyzický pohyb. Gerontoložka Jurašková upozorňuje i na takzvanou sarkopenickou obezitu, což je stav, kdy chybí metabolicky aktivní svalová tkáň a převládá ta tuková. Proto je jako prevence vhodná jakákoli aerobní aktivita doplněná svalovou zátěží, nejlépe s cviky na rovnováhu a kloubní pružnost.

Máte dost živin?

Ačkoli vám vaše babička může připadat tak nějak akorát nebo může mít i deset a více kilo navrch, může trpět malnutricí – podvýživou. Senior může mít sice dostatečný denní energetický příjem, ale přitom mu mohou chybět základní makronutrienty, zejména už zmíněné bílkoviny (pak mluvíme o proteinové malnutrici), nebo mikronutrien ty, jako jsou vitaminy a minerály. Příčiny podvýživy mohou být různé: ekonomické, neschopnost zajistit si a připravit jídlo, zhoršená hybnost, změny apetitu způsobené snížením smyslových funkcí (chuti a čichu), zhoršené polykání, problémy s trávicím traktem, nižší vstřebatelnost živin v důsledku atrofie orgánů, ale i vliv nežádoucích účinků léků nebo zbytečné restriktivní diety.

„Musíme si uvědomit, že starší lidé už většinou trpí nějakým civilizačním nebo jiným onemocněním a jejich organismus je tak zatížen volnými radikály. Pokud se senior k danému onemocnění navíc špatně stravuje, je zatížení ještě vyšší. Dochází k nerovnováze a jeho zdraví může být kdykoli ohroženo infekcí. Na kvalitní stravu vašeho blízkého ještě více myslete, pokud ho čeká jakýkoli operační zákrok. Je velmi důležité, aby na něj šel dobře připravený – vyživený.

Češi nevědí, které prošlé zboží mohou vracet do lékárny. Chybují nejen u léků

Výrazně tak zkracujete dobu pobytu v nemocnici i období rekonvalescence,“ vysvětluje Jurašková. Proto bychom měli dbát nejen na dostatečný příjem tekutin, bílkovin, ale také vhodných komplexních sacharidů, zdravých tuků potřebných pro dobré vstřebávání vitaminů rozpustných v tucích, vlákniny, vitaminů a minerálů.

Pestrá strava by seniorům měla zajistit i dostatek vitaminů a minerálů. Dejte pozor, když váš rodič nebo prarodič onemocní. Může dojít k jejich akutnímu nedostatku, který se negativně projeví na zdraví seniora. Gerontoložka Jurašková doporučuje dbát zejména na dostatečný příjem minerálů zinku a selenu, dále vitaminu D a také doplnění kolagenu.

Právě zinek je významným prvkem při utváření kolagenu, má protizánětlivé účinky a zároveň působí v organismu i jako antioxidant. Při dlouhodobé suplementaci se seniorům doporučuje dávka 8 až 15 mg denně. Pro hojení ran je důležitý i selen v dávce přibližně 55 mg denně. Vitamin D je nezbytný jako ochrana před infekcí, snižuje záněty, pomáhá udržet hladinu glykémie i cholesterolu a samozřejmě je nezbytný pro zdraví kostí.

Správně poskládaný talíř

Podle gerontoložky Juraškové by měla být strava seniorů především pestrá a podávaná častěji a v malých porcích. Nebojte se jídla více okořenit zejména bylinkami a například kurkumou, která má protizánětlivé účinky. S věkem totiž atrofují všechny sliznice včetně těch v ústech, takže jídla seniorům mohou připadat nevýrazná a bez chuti, což je může odradit od jejich konzumace. Samozřejmě dejte přednost vařeným a dušeným jídlům před smaženými a pečenými na tuku. Ty raději úplně vynechte. Kvůli dostatku vlákniny a vitaminů je důležitý příjem zeleniny.

Mimořádné zvýšení důchodů od června: Spočítejte si, jak se změní vaše penze

Ta může někdy z hlediska trávení a kousání představovat problém. Zkuste ji nakrájet nebo nasekat na co nejdrobnější kousky, kořenovou a další tvrdší zeleninu lehce podusit a zakápnout olivovým olejem. Vhodné jsou také ovocná a zeleninová smoothie a zeleninové pomazánky spojené tvarohem nebo čerstvým sýrem typu Lučina. Nemusíte se bát ani luštěnin, pokud je dostatečně dlouho namáčíte (48 hodin) a vaříte v kombinaci s bylinkami, které zabraňují nadýmání (saturejka).

Maso preferujte libové s větším zastoupením drůbeže a ryb. Ryby by měly být v jídelníčku alespoň dvakrát týdně. Jsou velmi důležité kvůli obsahu omega-3 mastných kyselin. Tuky by měly pocházet především z rostlinných a rybích zdrojů. Mohou být zastoupeny mastnějšími rybami, například kaprem, makrelou či lososem, ořechy, avokádem, olivovým olejem. Jsou důležité i pro dobrou vstřebatelnost vitaminů rozpustných v tucích, zejména vitaminu D. Nezbytné jsou také alespoň dvě porce mléčných výrobků denně. Pokud senior dobře snáší mléko, lze za jednu porci považovat 250 ml mléka. Vhodné jsou zakysané výrobky, jako jsou jogurty a jogurtová mléka, které mají blahodárný vliv na střevní mikroflóru a vyprazdňování.

Prostřeno s láskou

Pokud je vašim rodičům více než 70 a zdají se vám při těle, nesnažte se jim radit, aby hubli pomocí nějaké diety. Nadváha není u této věkové skupiny důvodem k zahájení redukční diety. Cílem by měla být spíš méně drastická úprava jídelníčku, aby váš předek dále nepřibíral, ale spíš si udržel stávající hmotnost. Samozřejmě je-li u něj diagnostikovaná obezita a ohrožuje jeho zdraví, pak je namístě provést dietní a režimové úpravy včetně fyzické aktivity, které povedou k pozvolnému poklesu hmotnosti. Nemělo by to ale nikdy být více než 5 až 10 procent celkové hmotnosti za půl roku.

A konečně myslete na to, že seniory je důležité na jídlo nalákat. Proto by mělo být krásně naaranžované, podávané ve vaší nebo jiné společnosti za vaší pozornosti a s dostatkem vašeho času. Možná to bude i vaše přání, až budete v jejich věku.

Měsičník Kondice je nabitý informacemi o zdravém životním stylu. Přináší rady týkající se zdravého stravování, pohybu, ale i novinky z oblasti krásy a medicíny, aby se člověk cítil dobře a zdráv ve svém těle po fyzické i psychické stránce.