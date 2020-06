Státní zástupce vypracoval obžalobu, kterou v těchto dnech postoupil Krajskému soudu v Ostravě. „Obžalováno je sedmnáct osob,“ řekl Deníku dozorující státní zástupce Vít Legerský.

Kdy hlavní líčení začne, není zatím jasné. Rozhodnuto není ani to, kde se bude proces konat. Vzhledem k počtu obžalovaných a jejich právních zástupců bude zapotřebí jednací síň s dostatečnou kapacitou. Dá se také očekávat značný zájem novinářů, dorazit by mohli i rodinní příslušníci a podporovatelé obžalovaných z řad baníkovských fanoušků.

Jednání by mohlo probíhat například v největší síni ostravského okresního soudu, v úvahu přichází i Okresní soud ve Frýdku-Místku, kde v současné době krajský soud řeší rozsáhlou daňovou kauzu.

PLÁN

Podle kriminalistů šlo o detailně naplánovanou a sofistikovanou akci, která se odehrála 7. října 2018 v Březové na Opavsku. Fandové Opavy se vraceli z Brna, kde tehdy fotbalisté Opavy kvůli rekonstrukci svého stadionu hráli část sezony. Někteří baníkovci jejich vozidlo Škoda Octavia sledovali, další připravili past na silnici mezi Fulnekem a Opavou.

Před odbočkou na obec Březová fingovali defekt a předstírali výměnu kola. Když u nich Opavané zastavili, najela další vozidla. Z nich vyskákali muži v kuklách a obestoupili škodovku. Rozbili čelní sklo a okno u řidiče. Ze zapalování vytrhli klíčky, které odhodili do pole. Z kufru ukradli batoh s opavskými vlajkami a dalšími věcmi. Vše vyšlo najevo poté, co řidiči nezbylo nic jiného, než kontaktovat policii. Násilníci totiž poničili firemní služební vůz, který využíval. Je pravděpodobné, že by v případě poškození vlastního vozidla nic neoznámil.

Při zatýkání baníkovského komanda asistovali příslušníci speciální zásahové jednotky. Někteří z podezřelých mají totiž za sebou násilnickou minulost, další se věnují bojovým sportům.

Obžalovaným jako členům organizované skupiny hrozí pět až dvanáct let vězení.