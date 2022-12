Pachatel čin nejspíš plánoval a připravoval se na něj, protože před činem prý seděl v autě, následně z něj vystoupil s nožem, a s nožem se do auta zase vrátil. Římskokatolický kostel sv. Václava v Bašce je filiálním kostelem farnosti Skalice. „Je to pro nás naprosto nová situace, čekáme na pokyny z biskupství,” vysvětloval Deníku v pátek dopoledne administrátor farnosti Paweł Grodek.

V neděli 4. prosince proběhne v kostele v Bašce tzv. kající obřad, který povede představitel Diecéze ostravsko-opavské Martin David. „Podobu obřadu aktuálně ladíme s odborníky," sdělil Deníku mluvčí ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbel.

Mladík šel cvičit na varhany, na noc pak nepřišel domů

„Z farnosti ve Skalici, pod kterou kostel v Bašce spadá, si mladík nejspíš ve středu půjčil klíče a šel cvičit na varhany. Nepřišel potom na noc domů a druhý den ho rodina hledala a bohužel našla tam, kde ho našla. Nebylo mu pomoci, prý to byl útok neslučitelný se životem, ani záchranka by s tím nic nesvedla,“ prozrazovali sousedé. Ti kvůli velikosti či spíše mrňavosti Bašky chtěli zůstat anonymní.

Baška se probudila do rána po vraždě v kostele. Obec je v šoku

Jožka, student strojařiny frýdeckomístecké průmyslovky, pocházel z části zvané Malá Baška. Byl z nábožensky i hudebně založené rodiny a měl dvě sestry a bratra. Podle spolužáků chtěl jít po maturitě studovat na vysokou školu a stát se pedagogoem, jako jeho otec. Spolužáci jsou z tragédie zdrceni a na místě měli pietní setkání, kde zapálili svíčky a visí zde i černý prapor.

„Všichni patřili k farníkům v Bašce. On byl známý kluk, klidný, pohodový, dělal vedoucího na táboře,“ komentovali to zdrcení místní.

Kostel sv. Václava v Bašce má více vstupů – čelní obloukový a tři vpravo. Jeden do sakritiste, další boční do lodi a poslední právě jen k varhanám na kůr. A u těchto dveří byl mumraj vyšetřovatelů největší a právě zde zaparkovala ve čtvrtek večer pohřební služba. „Vstup je jen k varhanám a nikam jinam. Odjinud se taky na kůr nedá vejít,“ líčili sousedé.

Ve vesnici se samozřejmě objevovaly fámy, že by násilí v kostele mohlo souviset s pobodáním mladíka ve Frýdku-Místku v Sadech B. Smetany z pondělka. „Jenže se psalo, že tam byl obětí nějaký kluk, co chodíval s partou chlastat nebo fetovat do altánu v parku, a u nás to byl nešťastník z úplně odlišného prostředí, slušný kluk,“ upozorňovali znalí poměrů v Bašce.

Policisté vyšetřují vraždu v Bašce na Frýdecko-Místecku, obětí měl být varhaník

Vesnice, kde se nestávají jiné trestné činy než drobné krádeže, natož mord, byla smrtí Jožky kompletně zdrcena. „Tragédie, hrůza, v adventě před vánočními svátky, všude vidíte uplakané tváře, moje dcera nedělá nic jiného, než pláče, nálada je tu strašná,“ nechávali se slyšet obyvatelé.

Ti rovněž nadnesli něco k podezřelému, o jehož zadržení prakticky obratem informovala na sociální síti Policie ČR: „Druhý varhaník a taky od nás? Prý ho zachytily bezpečnostní kamery v obci u úřadu a kostela!“ Pachatel podle nich musel prostředí znát, orientovat se v kostele. O příčině Jožkovy násilné smrti nechtěl nikdo spekulovat s výjimkou, že za tím mohlo být vyřizování účtů mezi mladíky.

Vražda zasáhla celou diecézi

"Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Už v pátek 2. prosince ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval," sdělil na webu ostravsko-opavské diecéze její mluvčí Ondřej Elbel.

Vzhledem k tomu, že se násilný trestný čin stal v kostele, je potřeba v chrámu provést kající obřad. Ten se uskuteční v rámci nedělní bohoslužby v 10 hodin, povede ho biskup Martin David.

„S velkou bolestí jsem přijal zprávu o násilné smrti mladého muže v kostele v Bašce, kde dobrovolnicky sloužil jako varhaník. Modlím se za něho a v modlitbě svěřuji Bohu také velkou bolest jeho nejbližších, především rodičů. Chci jim vyjádřit svou blízkost a prosím o sílu a útěchu v křesťanské naději pro ně i pro celou rodinu, přátele a obyvatele obce Baška, které tato tragická smrt zasáhla," uvedl biskup Martin David.

Deník je na místě a stále monituruje celou situaci. Další zprávy budeme přinášet během dne.