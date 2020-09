Přestože výrobu pervitinu běžně doprovází charakteristický zápach, a oni využívali byty, nikdo ze sousedů nic netušil ani necítil. Známé přísloví však praví: Žádný strom neroste do nebe. Teď už to vědí i pervitinoví „profesoři“, které v těchto dnech zadržela zásahová jednotka moravskoslezské policie.

Zatčeno o obviněno bylo pět mužů a dvě ženy (24 až 32 let). Policisté odhalili dvě varny nacházející se ve Frýdku-Místku. Skupina drogy vyráběla zejména pro sebe, chtěla mít totiž jistotu kvality. Narkomani měli zřejmě obavy z koupě pervitinu na ulici. Peníze k další výrobě pak získávali prodejem drogy na různých místech Moravskoslezského kraje. Celkem se jednalo o pervitin za stovky tisíc korun. Činili se nejméně od letošního jara.

Byty

„Využívali byty na různých místech Frýdku-Místku, využívali také ubytovací zařízení mimo území České republiky, kde se nějakým způsobem připravovala výroba a následně se přivážel pervitin do České republiky,“ uvedl frýdecko-místecký kriminalista Jan Syslo s tím, že léky potřebné k výrobě sháněli v České republice, zejména však v zahraničí.

Ve vazbě skončil hlavní organizátor (24 let), kterému hrozí až deset let vězení. Ostatní jsou vyšetřováni na svobodě. Za mřížemi by mohli skončit až na pět let. Někteří dosud nebyli trestáni, další mají za sebou odsouzení za majetkové delikty. Peníze získané prodejem drog prohráli na internetu, kde sázeli a zkoušeli štěstí na automatech. Pracoval pouze jeden z nich, další byli nezaměstnaní. Výrobě pervitinu však rozuměli a dokázali uvařit kvalitní drogu. „Jednalo se o velice čistou látku krystalického charakteru,“ dodal Syslo.

Všichni se přiznali. „Doznali se a svého jednání litovali. Zdůvodnili ho tím, že si potřebovali obstarat pervitin, který je čistý a není rizikový,“ uzavřel Syslo.