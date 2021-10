Obžalovaným je pětačtyřicetiletý Eduard G., který zde přespával. Osudného dne za ním přišel další muž bez střechy nad hlavou se svým bratrem, kterého toho odpoledne náhodně potkal. Sourozenci se nejprve procházeli venku, poté si koupili dva litry vína, takzvaného čuča, které zředili v poměru jedna ku jedné s vodou. Popíjeli, pak se i se zbytkem čuča vydali za Eduardem G., s nímž se znali.

Zákeřně

Večer šli spát. Eduard G. podle obžaloby nečekaně napadl jednoho z návštěvníků – bezdomovcova bratra ležícího na zemi na matraci. Nasedl na něj a začal jej bít pěstmi, pak ho kopl. Výsledkem byla různá zranění, včetně dvojité zlomeniny spodní čelisti.

„Jen díky sebeobraně a shodou šťastných okolností nedošlo k závažnějším následkům,“ konstatovala státní zástupkyně. Bratři z přístřešku odešli a později požádali náhodného kolemjdoucího o přivolání pomoci.

Muž se léčil několik týdnů, nyní se nachází na neznámém místě. Policistům se jej nepodařilo vypátrat. Jeho svědectví u soudu je nutné. Bratr, který ho přivedl do přístřešku k Eduardu G. totiž v mezidobí zemřel.

Z jeho dřívější výpovědi na policii však vyplývá, že šlo o nečekaný a brutální útok. „Nedošlo vůbec k žádnému konfliktu. Zničehonic začal bráchu mlátit. Sedl si na něho a bil ho pěstí do hlavy. Těch ran bylo nejméně deset. Brácha neměl šanci se bránit. Byl jsem z toho v šoku. Bráchu jsem bránil. Vypadal, jako by ho seřezal nějaký boxer. Pak jsem ho vzal a odešli jsme pryč. Nevím, proč bráchu napadl. Je to magor!“ řekl policii dnes již mrtvý korunní svědek.

Mlčí

A obžalovaný? Ten po svém zadržení odmítl vypovídat, stejný přístup zvolil i při úterním zahájení hlavního líčení. Prohlásil jen, že obžaloba je sporná. Hlavní líčení bylo odročeno.

Jedenáctkrát trestanému Eduardu G, který si nyní ve vězení odpykává tříletý trest za jiný násilný delikt, hrozí pět až dvanáct let vězení. Do přísné sazby se dostal kvůli své kriminální minulosti. Za stejný čin – pokus o těžké ublížení na zdraví – byl již totiž odsouzen.