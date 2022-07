Skončily by na smetišti, v Ostravě je o ně velký zájem, věci, které slouží dál

„Možných verzí úmrtí, které kriminalisté prověřovali, bylo více – útok cizí osoby, nešťastná náhoda či sebepoškození,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková s tím, že v roce 2013 policie vyšetřování odložila. Na otázku, zda se o případ zajímá specializovaný tým moravskoslezské policie Homicidium zabývající se závažnými nevyřešenými činy, a zda se v uplynulých letech objevily nové důležité informace, Jiroušková odpověděla: „Obecně lze uvést, že kriminalisté zabývající se neobjasněnými násilnými trestnými činy i po odložení takových případů, když jsou zjištěny nové skutečnosti, veškeré zjištěné informace ověřují, porovnávají a vyhodnocují. V uvedeném případě nebyly prozatím zjištěny skutečnosti, které by na stavu věci cokoliv měnily.“

Psi

V objektu, kde se tělo našlo, byla i dvacítka psů, o které se soudce staral. Měl bodnořeznou ránu na krku způsobenou neznámým předmětem. Další devastující zranění mu posmrtně způsobili psi. Kriminalisté v první fázi pracovali s verzí o násilné smrti.

Objevily se i spekulace o možné spojitosti s rozsudkem nad vítkovskými žháři, kteří vhodili zápalnou láhev do domu romské rodiny. Nic z toho se ale nepotvrdilo, vyloučen byl i loupežný motiv. „Na místě kriminalisté nalezli volně odložené finance, platební kartu i další věci,“ uvedla policie.

Soudce podle znalců nezemřel hned. „Přežíval minimálně několik minut. Byl schopen pohybu. Místo, kde se tělo našlo, nemuselo být totožné s tím, kde utrpěl zranění,“ řekl již dříve Deníku dozorující státní zástupce Vít Legerský s tím, že v domě policisté našli řadu předmětů, které by zranění mohly způsobit. „Nicméně nemůžeme říct, jestli to některý z nich skutečně byl. Na žádném z těchto nástrojů se nenašel biologický materiál typu krve. Na to mohli mít vliv jeho psi, kteří mohli některé stopy zlikvidovat,“ dodal Legerský.

Jak?

Otazník podle Legerského zůstává nad tím, jak zranění vzniklo. „Jestli to bylo nešťastnou náhodou, jeho vlastní rukou, případně rukou někoho jiného. Poslední varianta, tedy že by na smrti měl podíl někdo jiný, se zdá jako nejméně pravděpodobná,“ uvedl Legerský. Znalci konstatovali, že zranění, která vedla ke smrti, nebyla likvidační. Navíc se na těle nenašla žádná poranění charakteristická pro sebeobranu.

Policisté v domě zajistili řadu stop, které zkoumali experti na genetiku, daktyloskopii a chemii. Ani jejich závěry však nedokázaly jednoznačně odpovědět na otázku, jak ke zranění došlo. Ochránci zákona také zkoumali, zda smrtelná zranění nemohli soudci způsobit jeho psi. Tuto možnost ale vyloučil specialista z oboru kynologie.