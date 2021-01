Nastěhovali se k ženě, které zde pronajímal jednu místnost. Když je vyzval, aby odešli, napadli ho. Mimo jiné ho před chatou udeřili lopatou do hlavy, zasadili mu také několik ran nožem do hrudi. Z chatky ukradli různé věci a odešli. Muž jako zázrakem přežil.

„Nečekal jsem to. Slzný plyn, pak rána, bodání. Choulil jsem se a chránil si hlavu. Potom do mě kopali. Přežil jsem svou smrt,“ řekl muž, který se z posledních sil dostal zpět do chaty. Útočníci se po chvíli vydali za ním. „Jsem přesvědčený, že mě zachránili mí psi, kteří tam byli. Vrčeli na ně a nedovolili jim přiblížit se. Pak jsem jen slyšel, jak jeden z těch mladíků říká druhému, ať mě nechá, že mě stejně sežerou psi,“ dodal muž, který si pomoc dokázal přivolat až za několik hodin. Téměř rok byl na nemocenské. „Následky mám dodnes. Podepsalo se to na psychice, čeká mě taky operační zákrok,“ dodal.

Lítost

Mladíci celou situaci líčili trochu jinak. Potvrdili, že je muž z chatky vyhazoval, prý jim ale vyhrožoval a jednoho z nich pak uhodil. Že ho následně bili, udeřili lopatou a pobodali, nepopřeli. „Litujeme toho,“ prohlásili po zadržení.

Soud se případem začal zabývat tento čtvrtek, již v pátek padl pravomocný rozsudek. Obžalovaní, kterým hrozilo deset až osmnáct let žaláře, projevili zájem uzavřít se státním zástupcem dohodu. Nakonec se domluvili na sedmi letech vězení pro mladšího z bratrů a jedenácti a půl roku pro staršího. Právě ten bodal, navíc má kriminální minulost.

Bez dohody, která mimo jiné výrazně urychlila celé jednání, by tresty byly přísnější. Mladíci také musejí zaplatit oběti odškodné ve výši 470 tisíc korun. Dohodu v pátek posvětil senát Krajského soudu v Ostravě. Verdikt tak na místě nabyl právní moci.