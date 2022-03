Radomír Prus u soudu. Po 3 letech na Seychelách děkoval za zrušení zatykače

Obětí výše zmíněného podvodu se stal právě Radomír Prus, jenž se paradoxně ve stejné kauze ocitl v roli obžalovaného a posléze i pravomocně odsouzeného.

To podstatné se odehrálo v roce 2013. Policie tehdy zatkla dva blízké spolupracovníky Radomíra Pruse kvůli podezření z dotačního podvodu. Vše se točilo kolem recyklační linky na zpracování odpadu. Údajná škoda byla vyčíslena na 300 milionů korun. Oba Prusovi kolegové skončili ve vazbě, samotný Prus odletěl na Seychely. Byl stíhán jako uprchlý s mezinárodním zatykačem na krku.

A právě v té době vstupuje do hry podvodník Patočka s kumpánem, kteří téhož roku přes internet kontaktovali Pruse. Tvrdili, že dokáží zařídit propuštění obou jeho kolegů z vazby a v další fázi také ovlivnit celé trestní řízení. Vystupovali velmi věrohodně. Nakonec se domluvili na částce deset milionů korun.

K propuštění dvojice mužů z vazby skutečně došlo, ale v rámci běžného zákonného postupu. Rozhodně to nebyla zásluha Patočky a komplice. Ti ve skutečnosti na celou dotační kauzu neměli žádný vliv. Stále se však tvářili, že tahají za nitky. A okolí jim to věřilo… Postupně zinkasovali pět milionů korun, k předání zbývajících pěti milionů již nedošlo. Prus se do České republiky vrátil po třech letech poté, kdy byl na něj zrušen mezinárodní zatykač.

Tresty

Prus i oba jeho spolupracovníci, kteří v roce 2013 skončili ve vazbě, byli vloni odsouzeni k peněžitému trestu ve výši dva miliony korun. Ostravský krajský soud je uznal vinnými z podplácení.

Patočka za podvod vyfasoval jedenáct a půl roku plus peněžitý trest 800 tisíc korun. Jeho komplic dostal pět a půl roku, navíc musí zaplatit 150 tisíc korun. V případu figuroval i další muž, který odešel s podmíněným dvouletým trestem odloženým na zkušební tříletou lhůtu. Všichni se odvolali k vrchnímu soudu, který jednání nařídil na loňský prosinec.

Utekl

Patočka ale mezitím utekl z České republiky. Vrchní soud tedy řešil pouze odvolání zbývajících pěti mužů, u kterých původní verdikt potvrdil. U Pruse a jeho dvou v roce 2013 vazebně stíhaných známých senát konstatoval, že tresty rozhodně nejsou nepřiměřeně přísné, spíše naopak.

„Odvolací soud má za to, že jsou to spíše mírné tresty. Ale úvahy, zda se jedná o nepřiměřeně mírné tresty, jsou spíše akademické, neboť tam byla absence odvolání státního zástupce,“ konstatoval mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik.

Speciální jednotka

Co se týká Patočky, toho koncem roku zadržela policie v Polsku, kam si pro něj přijela naše speciální jednotka. Před několika dny Patočka stanul před vrchním soudem kvůli svému odvolání proti jedenáctiapůlletému trestu. „Jeho odvolání jsme jako nedůvodné zamítli,“ řekl mluvčí soudu. Verdikt je pravomocný.

Kdo je Radomír Prus

O Radomíru Prusovi se mluví zejména v souvislosti s jedním z nejvíce sledovaných projektů poslední doby – výroby baterií HE3DA v továrně Magna Energy Storage (MES) v Horní Suché. Má jít o unikátní baterie, zejména kapacitou jednoho článku. Projekt má své nadšené zastánce, objevují se však i pochybnosti. Prus také podnikal v oblasti zpracování a recyklace odpadů.

Prus figuroval či vystupoval ve čtyřech trestních případech, které se dostaly až k soudům. Tři z nich skončily u ostravského krajského soudu. Kauza výše zmíněného podplácení již byla uzavřena pravomocným odsuzujícím verdiktem. V dalším procesu, týkajícím se leasingu na lisovací stroj, byl Prus v roce 2017 pravomocně zproštěn obžaloby. Před soudem tehdy stanulo pět mužů. Vinnými byli uznáni dva z nich.

V současné době u Krajského soudu v Ostravě pokračuje hlavní líčení, v němž jsou Prus a další tři lidé obžalováni z podvodu. Jde o již popsanou dotační kauzu s údajnou škodou 300 milionů korun, kvůli které se Prusovi spolupracovníci v roce 2013 dostali do vazby. Prus i další obžalovaní jakoukoliv vinu odmítají. „Já jsem úplně v klidu, já jsem nic neudělal,“ prohlásil již dříve Prus.

Čtvrtým případem se zabýval Okresní soud Praha-západ. Prus byl obžalován z podplácení, kdy se údajně snažil jinou cestou o intervenci ve své dotační kauze. Pražský soud mu vloni vyměřil peněžitý trest ve výši dva miliony korun. Prus se odvolal, rozsudek tak zatím není pravomocný. Celkem byli souzeni čtyři muži, jednoho soud zcela osvobodil, druhého pak částečně.