VIDEO, FOTOGALERIE/ Jeden z podvodníků si o fintě přečetl před dvaceti lety.

Precizní policejní práce a dobře propracovaný kamerový systém stály za odhalením a dopadením dvojice Slováků (38, 43 let), kteří po celé České republice okrádali pokladní v nákupních střediscích. Na svědomí mají více než šedesát případů. Doplatili na to, že se s pocitem nepolapitelnosti vydali do Ostravy, kde však narazili na zdatné protivníky.

Podvodníci měli vše do detailu promyšlené. Nakoupili drobné věci, se kterými se první z nich s větší bankovkou vydal k pokladně. Při vrácení peněz žádal o rozměnění na drobnější. Rozhozená pokladní až posléze zjistila, že mu vydala podstatně více, než kolik od něj dostala.

Druhý z pachatelů dělal zeď a ke kase přicházel vzápětí po odchodu komplice, aby žena za pultem neměla čas o předchozí směně přemýšlet. Škoda nikdy nepřesáhla čtyři tisíce korun. Cizinci zřejmě spoléhali na to, že když nepřekročí pětitisícovou trestní hranici, půjde jen o přestupek.

Vše se jim ale nakonec sečetlo. Suma dosáhla bezmála čtvrt milionu korun.

NAPŘÍČ REPUBLIKOU

Podvodníci se objevili v Ostravě, Praze, Brně, Českých Budějovicích, Teplicích, Ústí nad Orlicí, Děčíně a v dalších městech. V Moravskoslezském kraji si na své konto připsali devět případů. Osudnou se jim stala cesta do Ostravy. Okradený obchodník vše nahlásil ostravským policistům, kteří zahájili vyšetřování.

„V průběhu prověřování jsme zjistili, že tato trestné činnost se neodbývá pouze v Ostravě, ale celém kraji. Následnou analytickou činností jsme pak zjistili, že trestná činnost je páchána po celé republice. Postupně jsme zadokumentovali dvaašedesát skutků,” uvedl ostravský kriminalista Vladimír Zetek s tím, že k činům docházelo od května 2017.

PROFÍCI

Muži již v minulosti stejné podvody prováděli na Slovensku. Jeden z pachatelů při výslechu uvedl, že se nechal inspirovat článkem, který si před dvaceti přečetl v novinách. Finta se mu zalíbila a začal ji používat. Slušně mu vynášela.

Dopadnout se je podařilo v Brně. „Věděli jsme, jakým způsobem to provádějí, měli jsme jejich popis, ale nevěděli jsme, kdy do České republiky znovu přijedou,” uvedl Zetek, podle kterého zlom nastal ve chvíli, kdy při zkoumání kamerových záznamů kriminalisté objevili vozidlo, kterým dvojice na místo činu přijela a odjela.

„Pomocí městského kamerového systému v Ostravě jsme pak dohledali registrační značku. Od těchto informací jsme se odpíchli a dostali se k totožnosti pachatelů. Poté se nám ve spolupráci s oddělením analytiky a cizineckou policií podařilo zjistit, že jsou v České republice. V Brně byli zadrženi,” dodal Zetek.

SMŮLA

Jeden z pachatelů se přiznal. Prohlásil, že to měla být jeho poslední cesta do České republiky. Prý s tím hodlal přestat, protože si našel velmi dobré trvalé zaměstnání… Cizincům hrozí až pět let vězení. Jsou stíháni na svobodě.