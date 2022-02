Sledovaná kauza rituálních seancí: Polské šamany čeká vězení a vyhoštění

S polskými manželi sympatizovala řada lidí nejen v Polsku, ale i v České republice. Karolina K. po svém zatčení strávila několik týdnů ve vazbě. Jak uvedla, s některými dozorkyněmi navázala blízký vztah. Došlo i na slzy. To ve chvíli, kdy začala zpívat. „Plakaly,“ řekla na adresu dozorkyň. Podle svých slov některým poskytla i duchovní útěchu. A opět se to neobešlo bez slz. „Děkovaly mi,“ prohlásila.

Při závěrečných řečech mluvila o tom, jak s manželem chtěli rozdávat štěstí a pomáhat. O peníze prý vůbec nešlo. „Štěstí je něco, co sálá ze srdce. Peníze nejsou to nejdůležitější. Je možné být šťastný i bez peněz. Někteří lidé to prostě nemohou pochopit,“ pronesla tichým až éterickým hlasem mladá Polka.

Chci konat dobro

O duchovnu a vyšším poslání mluvil i její manžel, jenž se před deseti lety rozhodl pro zásadní změnu. „Zahodil jsem dosavadní styl života, práci v bance, titul magistra. Mám jediný cíl, udělat tolik dobrého, co budu moci. To, co nás potkalo, je velmi nespravedlivé. Jak je možné, že člověka, který dělá něco dobrého a šlechetného, potká něco takového,“ prohlásil. Na vyhlášení rozsudku jej z vazební věznice přivedla eskorta. Přitom nescházelo mnoho, a také on mohl být na svobodě.

VIDEO: Tak se v Ostravě kradou řetízky, nejprve přišly volavky

Ostravský soud před několika týdny rozhodl o jeho propuštění z vazby. Senát mimo jiné obdržel záruky důvěryhodných osob z řad nejbližších sousedů z obce, kde mají Poláci své bydliště. Záruku poskytla i starostka. Nabídli ji také obhájci, což ale podle stanoviska Ústavního soudu není možné. Za Poláka se přimluvili rovněž vězeňský kaplan z ostravské káznice a generální konzulka Polska v České republice, jež část hlavního líčení osobně sledovala. Žalobce ale s propuštěním nesouhlasil a podal si stížnost k vrchnímu soudu. Ten mu dal za pravdu a Poláka nechal ve vazbě.

Rozsudek

Podle rozsudku Poláci porušili zákon tím, že při šamanských rituálech podávali účastníkům nápoj ayahuasca obsahujícího u nás zakázanou psychotropní látku DMT. Během několika let se seancí zúčastnilo bezmála 1500 lidí, někteří opakovaně. Setkání byla určena výhradně cizincům z různých evropských zemí. Poláci si měli vydělat přes pět milionů korun. Rozhodnutí ostravského soudu není pravomocné.