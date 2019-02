Novojičínští policisté zahájili ve čtvrtek 14. února trestní stíhání falešného exekutora a obvinili ho ze spáchání přečinu podvodu.

„Obviněný prostřednictvím zasílaných SMS zpráv, v průběhu tří měsíců, opakovaně kontaktoval šestapadesátiletého muže a požadoval po něm jednorázové zaplacení dlužné částky z domnělé exekuce,“ sdělil Petr Směták, okresní policejní mluvčí.

Obviněný však neměl stále dost a následně tak požadoval zaplacení dalších smyšlených splátek, poplatků či pokut v různých finančních částkách. Peníze si v hotovosti osobně přebíral.

„Poškozený muž tyto požadované částky hradil přesto, že si nebyl vědom, že by proti jeho osobě bylo skutečně vedeno jakékoliv exekuční řízení nebo měl nějaké dluhy, a to z obavy, že by mohl při exekuci přijít o svůj majetek nebo mu bude zablokován jeho bankovní účet,“ vysvětlil Směták.

Pachatel měl dotyčnému způsobit škodu téměř 2 a půl milionů korun. „V případě prokázání viny a odsouzení hrozí pachateli trest odnětí svobody na dvě léta až osm let,“ upřesnil policejní mluvčí.