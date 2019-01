Kopřivnice - Zajímavým způsobem se muž z Kopřivnice pokusil zamaskovat fakt, že svým autem způsobil nehodu. Místo, aby se přiznal, vymyslel si, že mu vozidlo někdo ukradl. I v tomto případě však měla lež krátké nohy.

Na konci letošního srpna se na policii obrátil pětadvacetiletý muž z Kopřivnice s ohlášením krádeže svého osobního vozidla Opel Corsa.

„Neznámý pachatel měl vozidlo odcizit před rodinným domem v Kopřivnici, místní části Lubina,“ informoval novojičínský okresní policejní mluvčí Zbyněk Tomšík s tím, že zloděj měl poté s ukradeným vozem havarovat na cestě, ve směru jízdy od Větřkovické přehrady do centra obce, do sloupu elektrického vedení.

Nabourané auto, na kterém vznikla při nehodě škoda okolo pěti tisíc korun, měl zloděj poté odtlačit na travnatou plochu. „Tady pachatel vozidlo zanechal a ještě předtím z palubní desky odcizil autorádio JVC v hodnotě tisíc pět set korun,“ doplnil policejní mluvčí Tomšík.

Historka to byla jistě velmi zajímavá, avšak to by policisté nesměli přijít na to, jak to bylo s „ukradeným“ autem ve skutečnosti. „Po opětovném výslechu poškozeného a dalších účastníku dopravní nehody, vyšetřovatelé zjistili, že si muž celou událost vymyslel. Vozidlo tak řídil jeho majitel,“ objasnil celý případ Tomšík a jedním dechem doplnil, že při nehodě nedošlo ke zranění žádného z účastníků a autorádio si do své kapsy vložil sám majitel auta. „V šetření dopravní nehody nadále pokračují novojičínští dopravní policisté a případ neoprávněného užívání cizí věci bude odložen,“ dodal na závěr mluvčí Tomšík.

